З 1 вересня Православна церква України (ПЦУ) переходить на новий календар. Це означає, що тепер дати нерухомих свят зміняться, зокрема й Різдво Пресвятої Богородиці, яке ми звикли святкувати у 20-х числах першого місяця осені.

Оскільки віряни ще не звикли до нового календаря, який відрізняється від старого на 13 днів, то зараз постане багато запитань – коли те чи інше свято, і це цілком нормально. Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2023 – читайте далі.

Це свято одне з 12 важливих у православ’ї, які іменують двунадесятими, адже воно присвячене дню народження матері Ісуса Христа – Діви Марії. Його також називають Другою Пречистою.

До переходу на новий календар свято щорічно відзначали 21 вересня, але вже починаючи з 2023 року його дата – 8 вересня.

До слова, раніше ми також писали, коли святкувати Усікновення глави Іоанна Предтечі 2023. Адже за юліанським календарем воно відзначалося 11 вересня, за новим стилем – 29 серпня, а тому в 2023 році виходить, що свято нібито випадає. Тож в ПЦУ та УГКЦ сказали, коли вшанування відбудеться цього року.