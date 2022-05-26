26 травня християни західного обряду відзначають велике релігійне свято – Вознесіння Господнє. Його щороку святкують на 40-й день після Великодня.

Вознесіння Господнє приурочене до періоду, коли Ісус Христос після воскресіння більше місяця пробув серед своїх учнів. Це важливе свято в церковному календарі, а отже – треба привітати всіх, хто вам цінний.

Привітання у віршах із Вознесінням Господнім підготували Факти ICTV.

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***

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

***

Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров’я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє — святої віри знак,

Воно радує нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів —

Надія для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

Щоб із вами кожну годину!