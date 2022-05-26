26 травня християни західного обряду відзначають велике релігійне свято – Вознесіння Господнє. Його щороку святкують на 40-й день після Великодня.
Вознесіння Господнє приурочене до періоду, коли Ісус Христос після воскресіння більше місяця пробув серед своїх учнів. Це важливе свято в церковному календарі, а отже – треба привітати всіх, хто вам цінний.
Привітання у віршах із Вознесінням Господнім підготували Факти ICTV.
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Вознесіння Господнє
Звістка прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує усе!
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
І тоді негоди всякі
Вас навіки оминуть!
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Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
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Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!