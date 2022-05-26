26 мая христиане западного обряда отмечают важный религиозный праздник — Вознесение Господне. Его ежегодно отмечают на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Господне приурочено к периоду, когда Иисус Христос после воскрешения больше месяца пробыл среди своих учеников. Это важный праздник в церковном календаре, а значит — нужно поздравить всех, кто вам дорог.

Поздравления в стихах с Вознесением Господним подготовили Факты ICTV.

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***

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает –

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

И чтоб в любое время

Бог в вашем сердце жил!

***

С Вознесением Господним

Поздравляю от души.

Пусть и завтра, и сегодня

Дни все будут хороши!

И спасет святая сила

От невзгод и злых людей,

Чтобы жизнь тепло дарила,

Много счастья было в ней!

Грешных помыслов не ведай,

Только благо совершай,

И пусть ангелы по следу,

Чтоб хранить тебя, спешат!



***

На вознесение Господне

Мы руки к небу возведем,

За дар народу благородный,

за обретенный новый дом.

За чудеса, за наше небо

Восхвалим, Господи, тебя.

Чтоб каждый жил и счастье ведал

Ты веру даровал, любя.

***

Закончилось служение Христа,

В последний раз себя живым явил,

Апостолов своих благословил,

И Бог его на небеса вознес.

Возрадуемся, в день сороковой,

Прославим, не скрывая восхищенья,

За то, как он прошел свой путь земной,

Отпразднуем Христово вознесенье.



***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

И пусть каждый счастлив будет!