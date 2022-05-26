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С Вознесением Господним! Красивые поздравления в стихах

26 мая 2022, 07:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С Вознесением Господним! Красивые поздравления в стихах

26 мая христиане западного обряда отмечают важный религиозный праздник — Вознесение Господне. Его ежегодно отмечают на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Господне приурочено к периоду, когда Иисус Христос после воскрешения больше месяца пробыл среди своих учеников. Это важный праздник в церковном календаре, а значит — нужно поздравить всех, кто вам дорог.

Поздравления в стихах с Вознесением Господним подготовили Факты ICTV.

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***

Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает –
Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
И чтоб в любое время
Бог в вашем сердце жил!

***

С Вознесением Господним
Поздравляю от души.
Пусть и завтра, и сегодня
Дни все будут хороши!

И спасет святая сила
От невзгод и злых людей,
Чтобы жизнь тепло дарила,
Много счастья было в ней!

Грешных помыслов не ведай,
Только благо совершай,
И пусть ангелы по следу,
Чтоб хранить тебя, спешат!

***

На вознесение Господне
Мы руки к небу возведем,
За дар народу благородный,
за обретенный новый дом.
За чудеса, за наше небо
Восхвалим, Господи, тебя.
Чтоб каждый жил и счастье ведал
Ты веру даровал, любя.

***

Закончилось служение Христа,
В последний раз себя живым явил,
Апостолов своих благословил,
И Бог его на небеса вознес.

Возрадуемся, в день сороковой,
Прославим, не скрывая восхищенья,
За то, как он прошел свой путь земной,
Отпразднуем Христово вознесенье.

***

С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
И пусть каждый счастлив будет!

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Теги
Вознесіння Господнє, Привітання
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