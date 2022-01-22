22 січня Україна відзначає День Соборності. 1919 року в цей день було підписано Акт возз’єднання Української народної республіки (УНР) та Західно-Української народної республіки (ЗУНР) у єдину українську державу, яка увійшла в історію як Акт Злуки.

За часів СРСР це свято було заборонено, а якщо про нього хтось і згадував, то потрапляв у немилість влади. Проте коли Україна повернула собі незалежність, то почала святкувати і День Соборності. Офіційний державний статус День Соборності України отримав 1999 року.

Привітання з Днем Соборності України у прозі та СМС

З Днем Соборності України! Бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом серед всіх країн, нехай кожен день дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світло.

*****

22 січня ми святкуємо День Соборності України – день, що символізує єдність українських земель. Усім жителям країни надсилаємо свої привітання та бажаємо зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім’ї панує мир і спокій, любов та порозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку та процвітанню улюбленої країни.

****

Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності України!

*****

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

*****

Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім’я процвітання демократичної і могутньої України.