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С Днем Соборности! Поздравления в прозе и СМС

22 января 2022, 08:03
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
С Днем Соборности! Поздравления в прозе и СМС
Источник: УНИАН

22 января Украина отмечает День Соборности. В 1919 году в этот день был подписан Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, который вошел в историю как Акт Злуки.

Во времена СССР этот праздник был запрещен, а если о нем кто-то и вспоминал, то попадал в немилость. Однако, когда Украина вернула себе независимость, то начала праздновать День Соборности. Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году.

Поздравления с Днем Соборности Украины в прозе и СМС

Поздравляю с Днем соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

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Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

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В светлый день Соборной Украины
Не беда январская метель,
Весь народ собрался воедино
В честь объединения земель.

*****

День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!

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