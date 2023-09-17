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З Днем рятівника 2023! Привітання у листівках

17 Вересня 2023, 07:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День рятівника 2023
Джерело: Pexels

17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, наші рятівники, ризикуючи своїми життями, рятують тисячі інших. Їхня робота дуже важлива, що знає і розуміє кожен із нас. Саме рятувальники проводять аварійно-рятувальні операції, допомагаючи жертвам обстрілів вибратися із завалів, розшукують зниклих людей, ліквідовують пожежі та не забувають про тварин.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем рятівника 2023 у листівках, а тому якщо у вашому оточенні є людина, яка належить до цієї професії, обов’язково привітайте її.

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Привітання з Днем рятівника 2023

Привітання з Днем рятівника 2023

Привітання з Днем рятівника 2023

Привітання з Днем рятівника 2023

Привітання з Днем рятівника 2023

До слова, до 2008 року це свято в Україні було відоме як День працівників цивільного захисту і відзначалося як таке з 2004 року. Однак указом третього президента України Віктора Ющенка 2008 року було встановлено День рятівника.

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ДСНС Привітання
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