День фармацевта у 2023 році українці святкують 16 вересня. Цей день – чудова нагода привітати провізорів, технологів і усіх працівників фармацевтичних підприємств.

Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки з Днем фармацевта, аби ви змогли привітати близьких навіть на відстані.

День фармацевта в Україні – святкові листівки

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Що відомо про День фармацевта в Україні

День фармацевтичного працівника в Україні не має чітко визначеної дати – його відзначають щороку у третю суботу вересня. Свято з’явилося ще у 1999 році указом другого президента Леоніда Кучми.

Цікаво, що це не єдине професійне свято працівників галузі. У день створення Міжнародної Фармацевтичної Федерації (25 вересня) святкують також Всесвітній День фармацевта.