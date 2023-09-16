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З Днем фармацевта! 5 листівок для святкового настрою

16 Вересня 2023, 07:13
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
День фармацевта в Україні 2023
Джерело: Depositphotos

День фармацевта у 2023 році українці святкують 16 вересня. Цей день – чудова нагода привітати провізорів, технологів і усіх працівників фармацевтичних підприємств.

Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки з Днем фармацевта, аби ви змогли привітати близьких навіть на відстані.

День фармацевта в Україні – святкові листівки

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

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День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

Що відомо про День фармацевта в Україні

День фармацевтичного працівника в Україні не має чітко визначеної дати – його відзначають щороку у третю суботу вересня. Свято з’явилося ще у 1999 році указом другого президента Леоніда Кучми.

Цікаво, що це не єдине професійне свято працівників галузі. У день створення Міжнародної Фармацевтичної Федерації (25 вересня) святкують також Всесвітній День фармацевта.

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