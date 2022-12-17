17 грудня відзначають День ангела Варвари. У цю дату віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари, яка є покровителькою цього імені.
Якщо у вашому оточенні є володарки цього рідкісного імені, не забудьте надіслати їм приємні слова або картинку з побажаннями. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Варвари у листівках і СМС, а також розкрили значення цього імені.
Привітання з Днем ангела Варвари у листівках
Привітання з Днем ангела Варвари у СМС
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Ти, Варваро, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива, й мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаємо в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!
***
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала
І всім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Ангел вдoма в тебе був,
Тoж мoлитву твoю чув,
І на твoї іменини
Вже дарує щoхвилини:
Пуд здoрoв’я і пуд віри,
Кілограмів стo надії,
Фунтів із мільйон любoві,
І кoхання не на слoві,
А каратів так відерце,
Радoсті у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І дoбра у твою вдачу!
***
Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І ангел вбереже від долі злої.
Значення імені Варвара
Ім’я Варвара має давньогрецьке походження і означає чужинка, дикунка, оскільки походить від слова варвар.
Часто власниць цього імені називають просто Варя. Зазвичай вони закриті та з сильною інтуїцією.
Незважаючи на те, що маленьким Варварам притаманні чоловічі риси характеру, з віком вони стають жіночнішими.
Варя хороший і цінний співробітник на роботі. Є більш творчою особистістю та любить вирішувати поставлені завдання.
Сім’я для Варі – один з пріоритетів у житті. Їй до вподоби домашня робота та облаштування побуту. Любить бути слабкою, обранця обирає довго, оскільки дуже прискіплива.