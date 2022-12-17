17 грудня відзначають День ангела Варвари. У цю дату віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари, яка є покровителькою цього імені.

Якщо у вашому оточенні є володарки цього рідкісного імені, не забудьте надіслати їм приємні слова або картинку з побажаннями. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Варвари у листівках і СМС, а також розкрили значення цього імені.

Привітання з Днем ангела Варвари у листівках

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Привітання з Днем ангела Варвари у СМС

***

Ти, Варваро, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива, й мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаємо в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

в твоїм житті буває!

В День ангела сьогодні

радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

уся твоя родина!

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала

І всім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Ангел вдoма в тебе був,

Тoж мoлитву твoю чув,

І на твoї іменини

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв’я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів із мільйон любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у твою вдачу!

***

Варваро, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І ангел вбереже від долі злої.

Значення імені Варвара

Ім’я Варвара має давньогрецьке походження і означає чужинка, дикунка, оскільки походить від слова варвар.

Часто власниць цього імені називають просто Варя. Зазвичай вони закриті та з сильною інтуїцією.

Незважаючи на те, що маленьким Варварам притаманні чоловічі риси характеру, з віком вони стають жіночнішими.

Варя хороший і цінний співробітник на роботі. Є більш творчою особистістю та любить вирішувати поставлені завдання.

Сім’я для Варі – один з пріоритетів у житті. Їй до вподоби домашня робота та облаштування побуту. Любить бути слабкою, обранця обирає довго, оскільки дуже прискіплива.