Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Якого числа День святого Патрика 2023 – дата

2 Березня 2023, 13:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День святого Патрика 2023
Джерело: Pexels

У середині першого місяця весни відзначають День святого Патрика. Особливе значення це свято має в Ірландії, оскільки приурочене до дня смерті небесного покровителя країни святого Патрика.

Цей день також символізує в Ірландії прийняття християнства і є святом їхньої культурної спадщини загалом.

Коли День святого Патрика 2023

Дата свята щороку одна й та сама, а тому в 2023-му День святого Патрика відзначатимуть 17 березня – у понеділок.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що святкують дату не лише на її батьківщині, а й по всьому світу, проте особливо – у Великій Британії, США, Канаді, Аргентині, Новій Зеландії та Австралії.

В Україні свято не таке популярне, проте в мирний час багато закладів робили спеціальні пропозиції цього дня.

Це свято, як і інші, має свої особливі традиції. Зазвичай на нього влаштовують паради, виступи оркестрів, ходи, фестивалі з танцями та пивом.

Колір дати – зелений, тому найчастіше ті, хто бере участь у святкуванні, одягаються саме в такі відтінки. Символи – трилисник конюшини, арфа, шилейла, лепрекони, пиво, віскі.

Загалом День святого Патрика – день свободи та веселощів.

Читайте також:
Календарь праздников на март 2023Які свята українці відзначать у березні 2023 – календар

Теги
День святого Патрика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь