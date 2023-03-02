У середині першого місяця весни відзначають День святого Патрика. Особливе значення це свято має в Ірландії, оскільки приурочене до дня смерті небесного покровителя країни святого Патрика.

Цей день також символізує в Ірландії прийняття християнства і є святом їхньої культурної спадщини загалом.

Коли День святого Патрика 2023

Дата свята щороку одна й та сама, а тому в 2023-му День святого Патрика відзначатимуть 17 березня – у понеділок.

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Варто зазначити, що святкують дату не лише на її батьківщині, а й по всьому світу, проте особливо – у Великій Британії, США, Канаді, Аргентині, Новій Зеландії та Австралії.

В Україні свято не таке популярне, проте в мирний час багато закладів робили спеціальні пропозиції цього дня.

Це свято, як і інші, має свої особливі традиції. Зазвичай на нього влаштовують паради, виступи оркестрів, ходи, фестивалі з танцями та пивом.

Колір дати – зелений, тому найчастіше ті, хто бере участь у святкуванні, одягаються саме в такі відтінки. Символи – трилисник конюшини, арфа, шилейла, лепрекони, пиво, віскі.

Загалом День святого Патрика – день свободи та веселощів.