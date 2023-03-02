В середине первого месяца весны отмечают День святого Патрика. Особое значение этот праздник имеет в Ирландии, поскольку приурочен к дню смерти небесного покровителя страны святого Патрика.

Этот день также символизирует в Ирландии принятие христианства и является праздником их культурного наследия в целом.

Когда День святого Патрика 2023

Дата праздника ежегодно одна и та же, а потому в 2023-м День святого Патрика будут отмечать 17 марта – в понедельник.

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Стоит отметить, что празднуют дату не только на ее родине, но и по всему миру, однако особенно – в Великобритании, США, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии и Австралии.

В Украине праздник не так популярен, однако в мирное время многие заведения делали специальные предложения в этот день.

Этот праздник, как и другие, имеет свои особенные традиции. Обычно устраивают парады, выступления оркестров, шествия, фестивали с танцами и пивом.

Цвет даты – зеленый, поэтому зачастую участвующие в праздновании надевают на себя одежду именно этого оттенка. Символы – трилистник клевера, арфа, шилейла, лепреконы, пиво, виски.

В целом День святого Патрика – праздник свободы и веселья.