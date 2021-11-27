Новорічні подарунки завжди були одним із найприємніших атрибутів свята. Щороку напередодні 31 грудня магазини наповнюються величезними чергами з людей, що хочуть порадувати близьких і друзів, але не знають, як правильно це зробити. Саме тому ми підібрали список речей, які не можна дарувати на Новий рік Тигра.

Головний символ 2022 року – вельми вибагливий Водяний Тигр. Догодити йому досить важко, але цілком можливо. Варто пам’ятати про те, що цей звір любить усе вишукане й розкішне, недарма ж його називають справжнім царем. Навіть недорогу дрібничку варто запакувати в подарунковий папір і прикрасити декором. Для Тигра важливо, аби подарунок мав ефектний вигляд.

Не забувайте про те, що Тигр не любить різких запахів і занадто яскравих кольорів, тому від парфумерії та доглядових засобів краще відмовитись. Прибережіть мило, шампуні й інші дрібнички для ванних процедур до наступних свят. Не сподобається Водяному Тигру і гребінець, а власник такого подарунка ризикує отримати неприємності у новому році.

Подарунок, виготовлений своїми руками, завжди був одним із кращих варіантів для свят, проте на Новий рік Тигра хендмейд не варто дарувати. Гордий звір надає перевагу усьому вишуканому, тож надто дешеві речі можуть його розлютити, навіть якщо вони подаровані від щирого серця.

Найбільше запитань викликають типові подарунки, які всі ми звикли дарувати на свята. Ми підготували список універсальних презентів, яких краще уникати на Новий рік 2022.

Годинник – символ горя

Щасливі годин не помічають – приказка, яку чули, мабуть, усі. За повір’ями, подарований годинник може принести негаразди в дім і навіть накликати смерть на нового власника. Аби не накликати біду на близьких, оберіть інший подарунок.

Книга – найкращий подарунок, але не цього разу

Здавна книги вважались практичним і доречним подарунком, проте на Новий рік не варто дарувати літературні шедеври своїм коханим. Книга, подарована чоловікові дружиною, може накликати чвари й непорозуміння на союз.

Перлинки – символ сліз

Чоловіки часто люблять дарувати своїм обраницям вишукані ювелірні вироби на свята. Якщо ви вирішили порадувати кохану саме таким подарунком, уникайте прикрас із перлинками. Здавна вважалось, що вони символізували сльози нещасних русалок, тож власницю намиста із перлами чекають неприємності, через які їй доведеться довго плакати.

Чому не можна дарувати рушники?

Незважаючи на практичність, їх не варто дарувати близьким на Новий рік. Наші предки використовували рушники для обрядів (на хрестинах, весіллях, похоронах). У наш час заведено вважати, що рушник може принести смерть тому, хто його отримає. Якщо ж ви вже точно вирішили обрати саме цей варіант подарунка, обов’язково попросіть за нього викуп у вигляді звичайної монети. Таким чином ви відвернете горе від близьких.

Шкарпетки – символ розлуки

Найпопулярніший подарунок для чоловіків від жінок – звичайні шкарпетки. Чому ж не варто дарувати їх на Новий рік 2022? Шкарпетки, подаровані дружиною чоловікові, можуть призвести до розлучення, адже чоловік має йти від коханої не босим. Дуже поганим знаком буде такий подарунок і від свекрухи для свого сина. У такому випадку шкарпетки повернуть вашого чоловіка у “материнський дім”. Аби уникнути таких неприємностей, слід дати свекрусі монети, щоб “відкупитися” від горя.

Вірити в прикмети чи ні – особиста справа кожної людини, проте не варто забувати про силу цієї віри, адже вона може не тільки накликати біду, а й привнести щастя у ваше життя. Обирайте подарунки помірковано і радуйте своїх близьких. Бажаємо вам зустріти Новий рік 2022 у гармонії й радості.