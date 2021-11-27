Новогодние подарки всегда были одним из самых приятных атрибутов праздника. Каждый год накануне 31 декабря магазины заполняются огромными очередями из людей, которые хотят порадовать близких и друзей, но не знают, как правильно это сделать. Поэтому мы подобрали список вещей, которые нельзя дарить на Новый год Тигра.

Главный символ 2022 года – очень прихотливый Водяной Тигр. Угодить ему довольно трудно, но вполне возможно. Следует помнить о том, что этот зверь любит все изысканное и роскошное, не зря ведь его называют настоящим царем. Даже недорогую безделушку стоит упаковать в подарочную бумагу и украсить декором. Для Тигра важно, чтобы подарок выглядел эффектно.

Не забывайте, что Тигр не любит резких запахов и слишком ярких цветов, поэтому от парфюмерии и средств ухода лучше отказаться. Приберегите мыло, шампуни и другие безделушки для ванных процедур до следующих праздников. Не понравится Водяному Тигру и гребешок, а обладатель такого подарка рискует получить неприятности в новом году.

Подарок, изготовленный своими руками, всегда был одним из лучших вариантов для праздников, однако на Новый год Тигра хендмейд не стоит дарить. Гордый зверь предпочитает все изысканное, поэтому слишком дешевые вещи могут его разозлить, даже если они подарены от всей души.

Больше всего вопросов вызывают типичные подарки, которые все привыкли дарить на праздники. Мы подготовили список универсальных презентов, которых лучше избегать на Новый год 2022.

Часы – символ горя

Счастливые часов не наблюдают — поговорка, которую слышали, пожалуй, все. По поверьям, подаренные часы могут принести невзгоды в дом и даже навлечь смерть на нового владельца. Чтобы не навлечь беду на близких, выберите какой-нибудь другой подарок.

Книга – лучший подарок, но не в этот раз

Издавна книги считались практичным и уместным подарком, однако на Новый год не стоит дарить литературные шедевры своим любимым. Книга, подаренная мужу женой, может навлечь недопонимание и споры на союз двух влюбленных.

Жемчужинки – символ слез

Мужчины часто любят дарить своим избранницам изысканные ювелирные изделия на праздники. Если вы решили порадовать любимую именно таким подарком, избегайте украшений с жемчужинами. Издавна считалось, что они символизировали слезы несчастных русалок, так что владелицу ожерелья с жемчугом ждут неприятности, из-за которых ей придется долго плакать.

Почему нельзя дарить полотенца?

Несмотря на практичность, их не стоит дарить близким на Новый год. Наши предки использовали полотенца для обрядов (на крестинах, свадьбах, похоронах). В наше время принято считать, что полотенце может принести смерть тому, кто его получит. Если вы уже точно решили выбрать именно этот вариант подарка, обязательно попросите за него выкуп в виде обычной монеты. Таким образом вы убережете близких от горя.

Носки — символ разлуки

Самый популярный подарок для мужчин от женщин – обычные носки. Почему же не стоит дарить их на Новый год 2022? Носки, подаренные супругой мужу, могут привести к разводу, ведь мужчина же должен уходить от любимой не босым. Очень плохим знаком будет такой подарок и от вашей свекрови своему сыну. В таком случае носки вернут вашего мужа в “материнский дом”. Чтобы избежать таких неприятностей, следует дать свекрови монеты, чтобы “откупиться” от горя.

Верить в приметы или нет – личное дело каждого человека, однако не стоит забывать о силе этой веры, ведь она может не только навлечь беду, но и привнести счастье в вашу жизнь. Выбирайте подарки с умом и радуйте своих близких. Желаем вам встретить Новый год 2022 в гармонии и радости.