У вівторок, 3 жовтня, відзначається Всесвітній день смузі, Всесвітній день сільськогосподарської техніки, День грибників, а також День техпрацівника.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять Діонісія Ареопагіта.

Які свята відзначають 3 жовтня 2023 року, чого не можна робити цього дня та які діють прикмети – читайте далі.

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Яке церковне свято 3 жовтня 2023 року

У церковному календарі 3 жовтня – день пам’яті Діонісія Ареопагіта.

Він був учнем апостола Павла та першим єпископом в Афінах. Папа Климент відправив святого до Галлії 95 року, щоб він проповідував там християнство.

Через рік Діонісій загинув внаслідок переслідувань, які велися за римського імператора Доміціана.

Вважається, що святий написав кілька творів, які мали значний вплив на розвиток християнської філософії.

Хто святкує день ангела 3 жовтня 2023 року

3 жовтня день ангела відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.

Чого не можна робити 3 жовтня 2023 року

Сьогодні не рекомендується проводити будь-які хірургічні втручання, для цього краще обрати іншу дату.

Цього дня не варто робити великі покупки. Також краще утриматися від поїздок автомобілем, це може бути небезпечно.

Існує прикмета, що 3 жовтня заборонено різати домашню птицю. Це може притягнути в життя неприємності і хвороби.

Що можна робити сьогодні, 3 жовтня

Сьогоднішній день вважається вдалим для походу в баню. Також рекомендується позбутися всіх негативних думок та зробити хорошу справу.

Раніше існувало повір’я, що все зроблене і сказане цього дня повернеться до людини у подвійному розмірі.

Народні прикмети на 3 жовтня 2023 року