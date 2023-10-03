Во вторник, 3 октября, отмечается Всемирный день смузи, Всемирный день сельскохозяйственной техники, День грибников, а также День техработника.

Верующие сегодня чтят память Дионисия Ареопагита.

Какие праздники отмечают 3 октября 2023 года, что нельзя делать в этот день и какие действуют приметы — читайте далее.

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Какой церковный праздник 3 октября 2023 года

В церковном календаре 3 октября — день памяти Дионисия Ареопагита.

Он был учеником апостола Павла и первым епископом в Афинах. Папа Климент отправил святого в Галлию в 95 году, чтобы он проповедовал там христианство.

Через год Дионисий погиб в результате преследований, которые велись при римском императоре Домициане.

Считается, что святой написал несколько произведений, которые оказали значительное влияние на развитие христианской философии.

Кто празднует день ангела 3 октября 2023 года

3 октября день ангела отмечают обладатели таких имен: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

Что нельзя делать 3 октября 2023 года

Сегодня не рекомендуется проводить какие-либо хирургические вмешательства, для этого лучше выбрать другую дату.

В этот день не стоит делать крупные покупки. Также лучше воздержаться от поездок на автомобиле, это может быть опасно.

Существует примета, что 3 октября запрещено резать домашнюю птицу. Это может притянуть в жизнь неприятности и болезни.

Что можно делать сегодня, 3 октября

Сегодняшний день считается удачным для похода в баню. Также рекомендуется избавиться от всех негативных мыслей и сделать хорошее дело.

Раньше существовало поверье, что все сделанное и сказанное в этот день вернется к человеку в двойном размере.

Народные приметы на 3 октября 2023 года