30 липня 2021 року відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 3 травня 2011 року, ініціатором чого було ЮНЕСКО.
Основою для установи свята стало підписання Декларації в області культури світу та Міжнародного десятиріччя культури світу та ненасильства в інтересах всієї планети, що проходило з 2001 до 2010 року.
Які ще свята відзначаються цього день, а також прикмети та заборони на 30 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.
30 липня – яке сьогодні свято
30 липня православні віруючі вшановують святу великомученицю Марину.
Вона одна з найшановніших мучениць в християнстві як у православних, так і у католиків.
Крім того, 30 липня святкують Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
Його було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 2013 році, щоб підвищити обізнаність населення Землі про становище жертв торгівлі людьми та заохотити права останніх.
Також цього дня відзначається професійне свято системних адміністраторів. Його святкують в останню п’ятницю липня.
Прикмети на 30 липня
- Якщо цього дня ідуть грозові дощі – осінь буде дощовою, а зима – сніжною;
- якщо цього дня погода суха та спекотна – чекай на холодну зиму.
Що не можна робити 30 липня
- 30 липня не слід вперше освідчуватися в коханні та приймати доленосні рішення – такий крок виявиться помилковим;
- не можна робити великі покупки – якщо утриматися від витрат 30 липня, сімейний бюджет значно збільшиться;
- не можна шуміти в лісі, полювати та збирати гриби – такі дії можуть привернути увагу темних сил.
Іменини 30 липня
Сьогодні День янгола відзначають: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина.