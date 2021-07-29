30 липня 2021 року відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 3 травня 2011 року, ініціатором чого було ЮНЕСКО.

Основою для установи свята стало підписання Декларації в області культури світу та Міжнародного десятиріччя культури світу та ненасильства в інтересах всієї планети, що проходило з 2001 до 2010 року.

Які ще свята відзначаються цього день, а також прикмети та заборони на 30 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

30 липня – яке сьогодні свято

30 липня православні віруючі вшановують святу великомученицю Марину.

Вона одна з найшановніших мучениць в християнстві як у православних, так і у католиків.

Крім того, 30 липня святкують Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Його було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 2013 році, щоб підвищити обізнаність населення Землі про становище жертв торгівлі людьми та заохотити права останніх.

Також цього дня відзначається професійне свято системних адміністраторів. Його святкують в останню п’ятницю липня.

Прикмети на 30 липня

Якщо цього дня ідуть грозові дощі – осінь буде дощовою, а зима – сніжною;

якщо цього дня погода суха та спекотна – чекай на холодну зиму.

Що не можна робити 30 липня

30 липня не слід вперше освідчуватися в коханні та приймати доленосні рішення – такий крок виявиться помилковим;

не можна робити великі покупки – якщо утриматися від витрат 30 липня, сімейний бюджет значно збільшиться;

не можна шуміти в лісі, полювати та збирати гриби – такі дії можуть привернути увагу темних сил.

Іменини 30 липня

Сьогодні День янгола відзначають: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина.