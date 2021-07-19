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Яке свято 20 липня

19 Липня 2021, 17:04
Віталій Плахотний
Яке свято 20 липня
Джерело: Depositphotos

20 липня православні вшановують пам’ять одразу чотирьох святих – великої княгині Московської, преподобної Євдокії, преподобного Фоми Малеїна, преподобного Акакія Синайського, мучениці Киріакії Никомидійської.

Оскільки люди здавна вірили, що на Євдокію починаються сильні дощі, тому в народі цей день називали Авдотьєю Сіногнійкою.

20 липня починали готувати серпи й коси до жнив.

А ще – обкурювали будинок димом дубового листя, бо, за повір’ями, це могло вберегти від пожеж.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день шахів.

Іменини відзначають: Акакій, Герман, Євдокія, Єфросинія, Лук’ян, Никон, Сергій та Фома.

Народні прикмети

  • Якщо 20 липня йде дощ, сіно зіпсованим буде.
  • Якщо сьогодні розпочнеться дощ, то йтиме ще сім тижнів із різними проміжками часу.
  • Згребеш сіно в купи – не страшні й хмари.

Що не можна робити

  • Носити прикраси.
  • Нехтувати хатньою роботою.
  • Відмовляти в допомозі.

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Календар , Свято
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