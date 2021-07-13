У Франції 14 липня відзначають національне свято День взяття Бастилії

Якщо зануритися в історію, то свято зародилося після подій 1789 року. Парижани взяли штурмом фортецю-в’язницю Бастилію, яка була символом королівського деспотизму. Вважається, що саме це слугувало початком Великої французької революції.

Згідно з церковним календарем, віряни шанують пам’ять безсрібників мучеників Косьми та Даміана, у Римі потерпілих. Ці два брата були лікарями, які надавали допомогу всім нужденним і не брали плату за свої послуги. Римський імператор Карін намагався змусити братів відмовитися від християнства на користь язичництва, однак їх віра була міцна, тому у нього нічого не вийшло. Косьма і Даміан померли від рук свого вчителя, який заманив їх у ліс і там убив.

Іменини: Олексій, Ангеліна, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Дем’ян, Кузьма, Лев, Никон, Павло, Петро, Тихон.

Народні прикмети на 14 липня:

Якщо ввечері серп Місяця червонуватий, то це до вітру.

У цей день все таємне стає явним, нічого приховати не вдасться.

Якщо вам у цей день щось насниться, то це скоро збудеться.

Що не можна робити 14 липня: