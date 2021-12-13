13 грудня в Україні вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

13 грудня – яке сьогодні свято

У православних церквах сьогодні вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного – з дитинства він шукав шлях до Бога, займався зі своїм братом рибальством. Згодом він став учнем Іоанна Хрестителя. Бувши апостолом, Андрій піднявся Дніпром до Києва, де благословив пагорби та поставив хрест. Жителі України вшановують святого Андрія Первозванного своїм покровителем.

Помер апостол у поселенні Патри, в якому правив язичник Єгіат. Він наказав розіп’яти Андрія на хресті.

Цей день давно був особливим для молоді. Дівчата в ніч на Андрія ворожили на нареченого, а хлопці збиралися на забави, розважалися та виглядали собі наречену.

Іменини 13 грудня святкують: Андрій, Феофіл та Аркадій.

Прикмети на 13 грудня

Йде сніг – зима буде досить довгою та холодною.

Якщо ж сніг не випав до Дня Андрія – зима буде тепла.

Яскраве сонце – до багатого урожаю наступного року.

Кіт ретельно умивається – погода буде ясною, але холодною.

Хмари низько на небі – невдовзі похолодає.

Що не можна робити 13 грудня

Заборонено шити, ткати, а також виконувати важку домашню роботу – усі справи потрібно робити заздалегідь.

Церква забороняла ворожити та голосно веселитися з алкоголем.

Не варто ігнорувати Різдвяний піст – обмеження діють і сьогодні.

Не варто вирушати у довгий шлях – великий шанс не дістатися місця призначення.

Календар церковних свят на грудень 2021 року

Церковний календар на грудень 2021 року порадує українців величезною кількістю свят. Зокрема, цього місяця православні віряни вшановують Великомученицю Варвару, а після неї – Святителя Миколи Чудотворця.

Також у грудні віряни повинні дотримуватися різдвяного посту — він розпочався 28 листопада і триватиме до 6 січня вже 2022 року.

Ознайомитись з докладним календарем церковних свят грудня 2021 можна у матеріалі Фактів ICTV.