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Праздник сегодня, 13 декабря 2019

13 декабря 2021, 09:21
Валентина Летяк редактор ленты
Праздник сегодня, 13 декабря 2019

13 декабря в Украине чтят память апостола Андрея Первозванного. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

13 декабря — какой сегодня праздник

В православных церквях сегодня чтят память апостола Андрея Первозванного — с самого детства он искал путь к Богу, занимался со своим братом рыболовством. Спустя время он стал учеником Иоанна Крестителя. Будучи апостолом, Андрей поднялся по Днепру в Киев, где благословил холмы и поставил крест. Жители Украины почитают святого Андрея Первозванного своим покровителем.

Умер апостол по поселении Патры, в котором правил язычник Егиат.

Этот день издавна был особенным для молодежи. Девушки в ночь на Андрея гадали на суженого, а парни собирались на забавы, развлекались и высматривали себе невесту.

Именины 13 декабря празднуют: Андрей, Феофил и Аркадий.

Приметы на 13 декабря

  • Идет снег — зима будет достаточно длинной и холодной.
  • Если же снег не выпал до Дня Андрея — зима будет теплая.
  • Яркое солнце — к богатому урожаю в следующем году.
  • Кот тщательно умывается — погода будет ясной, но холодной.
  • Облака низко на небе — вскоре похолодает.

Что нельзя делать 13 декабря

  • Запрещено шить, ткать, а также выполнять тяжелую домашнюю работу — все дела нужно делать заранее.
  • Церковь запрещала гадать и громко веселиться с алкоголем.
  • Не стоит игнорировать Рождественский пост — ограничения действуют и сегодня.
  • Не стоит отправляться в долгий путь — большой шанс не добраться до места назначения.

Календарь церковных праздников на декабрь 2021

Церковный календарь на декабрь 2021 года порадует украинцев огромным количеством праздников. В частности, в этом месяце православные верующие чтят Великомученицу Варвару, а после нее — Святителя Николая Чудотворца.

Также в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост — он начался 28 ноября и продлится до 6 января уже 2022 года.

Ознакомиться с подробным календарем церковных праздников декабря 2021 можно в материале Фактов ICTV.

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Теги
іменини , День Андрія , Праздник
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