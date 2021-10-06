Сьогодні, 6 жовтня, в Україні відзначають Всесвітній день охорони місць проживання. Це свято було започатковане у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори, фауни і природних місць існування в Європі (Бернської конвенції).
Воно покликане нагадати кожному з нас про необхідність дбайливого ставлення до природних багатств нашої планети.
Сьогодні заведено проводити заходи екологічного спрямування, які мають на меті зберегти навколишнє середовище.
Церковне свято 6 жовтня
Згідно православному календарю, 6 жовтня святкують зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
Іван Предтеча вважається одним з найвідоміших проповідників християнської віри, якому довірили дуже важливу місії – хрестити Ісуса Христа.
Також 6 жовтня вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди, яка проживала в Олександрії. Її добровільно та жорстоко стратили за сповідання Христової віри.
Іменини 6 жовтня
Сьогодні в Україні відзначають День ангела Івана, Андрія, Антона, Інокентія, Іраїди, Миколи, Петра.
Народні прикмети на 6 жовтня:
- Журавлі полетіли – осінь до зими наближається.
- Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.
- Бур’яни високі – взимку буде багато снігу.
- Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде врожайним.
- Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать – скоро настане справжня зима.
Що не можна робити 6 жовтня:
- Влаштовувати гучні гуляння та вечірки.
- Виконувати важку фізичну роботу.
- Сваритися та скаржитися на власні проблеми. Вважається, що той, хто буде нарікати на долю, залишиться нещасним надовго.
- Пити алкоголь та вживати їжу тваринного походження.