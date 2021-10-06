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Яке свято 6 жовтня: іменини, прикмети та заборони

6 Жовтня 2021, 09:00 Вікторія Гірко
Яке свято 6 жовтня: іменини, прикмети та заборони

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні відзначають Всесвітній день охорони місць проживання. Це свято було започатковане у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори, фауни і природних місць існування в Європі (Бернської конвенції).

Воно покликане нагадати кожному з нас про необхідність дбайливого ставлення до природних багатств нашої планети.

Сьогодні заведено проводити заходи екологічного спрямування, які мають на меті зберегти навколишнє середовище.

Церковне свято 6 жовтня

Згідно православному календарю, 6 жовтня святкують зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. 

Іван Предтеча вважається одним з найвідоміших проповідників християнської віри, якому довірили дуже важливу місії – хрестити Ісуса Христа.

Також 6 жовтня вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди, яка проживала в Олександрії. Її добровільно та жорстоко стратили за сповідання Христової віри.

Іменини 6 жовтня

Сьогодні в Україні відзначають День ангела Івана, Андрія, Антона, Інокентія, Іраїди, Миколи, Петра.

Народні прикмети на 6 жовтня:

  • Журавлі полетіли – осінь до зими наближається.
  • Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.
  • Бур’яни високі – взимку буде багато снігу.
  • Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде врожайним.
  • Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать – скоро настане справжня зима.

Що не можна робити 6 жовтня:

  • Влаштовувати гучні гуляння та вечірки.
  • Виконувати важку фізичну роботу.
  • Сваритися та скаржитися на власні проблеми. Вважається, що той, хто буде нарікати на долю, залишиться нещасним надовго.
  • Пити алкоголь та вживати їжу тваринного походження.
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