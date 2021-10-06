Сегодня, 6 октября, в Украине отмечают Всемирный день охраны мест обитания. Этот праздник был основан в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры, фауны и природных сред обитания в Европе (Бернской конвенции).

Он призван напомнить каждому из нас о необходимости бережного отношения к природным богатствам нашей планеты.

Сегодня принято проводить мероприятия экологической направленности, которые имеют цель сохранить окружающую среду.

Церковный праздник 6 октября

Согласно православному календарю, 6 октября празднуют день зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Предтеча считается одним из самых известных проповедников христианской веры, которому доверили очень важную миссии — крестить Иисуса Христа.

Также 6 октября чтят память святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Ее добровольно и жестоко казнили за исповедание Христовой веры.

Именины 6 октября

Сегодня в Украине отмечают День ангела Ивана, Андрея, Антона, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра.

Народные приметы на 6 октября:

Журавли улетели — осень к зиме приближается.

Мало грибов и много орехов — ждите суровой зимы.

Сорняки высокие — зимой будет много снега.

Если день туманный, а деревья покрылись инеем — следующий год будет урожайным.

Если дикие гуси высоко летят и громко кричат ​​- скоро наступит настоящая зима.

Что нельзя делать 6 октября: