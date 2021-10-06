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Какой праздник 6 октября: именины, приметы и запреты

6 октября 2021, 09:00 Вікторія Гірко
Какой праздник 6 октября: именины, приметы и запреты

Сегодня, 6 октября, в Украине отмечают Всемирный день охраны мест обитания. Этот праздник был основан в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры, фауны и природных сред обитания в Европе (Бернской конвенции).

Он призван напомнить каждому из нас о необходимости бережного отношения к природным богатствам нашей планеты.

Сегодня принято проводить мероприятия экологической направленности, которые имеют цель сохранить окружающую среду.

Церковный праздник 6 октября

Согласно православному календарю, 6 октября празднуют день зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Предтеча считается одним из самых известных проповедников христианской веры, которому доверили очень важную миссии — крестить Иисуса Христа.

Также 6 октября чтят память святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Ее добровольно и жестоко казнили за исповедание Христовой веры.

Именины 6 октября

Сегодня в Украине отмечают День ангела Ивана, Андрея, Антона, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра.

Народные приметы на 6 октября:

  • Журавли улетели — осень к зиме приближается.
  • Мало грибов и много орехов — ждите суровой зимы.
  • Сорняки высокие — зимой будет много снега.
  • Если день туманный, а деревья покрылись инеем — следующий год будет урожайным.
  • Если дикие гуси высоко летят и громко кричат ​​- скоро наступит настоящая зима.

Что нельзя делать 6 октября:

  • Устраивать громкие гуляния и вечеринки.
  • Выполнять тяжелую физическую работу.
  • Ссориться и жаловаться на собственные проблемы. Считается, что тот, кто будет жаловаться на судьбу, останется несчастным надолго.
  • Пить алкоголь и употреблять пищу животного происхождения.
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