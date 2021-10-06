Сегодня, 6 октября, в Украине отмечают Всемирный день охраны мест обитания. Этот праздник был основан в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры, фауны и природных сред обитания в Европе (Бернской конвенции).
Он призван напомнить каждому из нас о необходимости бережного отношения к природным богатствам нашей планеты.
Сегодня принято проводить мероприятия экологической направленности, которые имеют цель сохранить окружающую среду.
Церковный праздник 6 октября
Согласно православному календарю, 6 октября празднуют день зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иоанн Предтеча считается одним из самых известных проповедников христианской веры, которому доверили очень важную миссии — крестить Иисуса Христа.
Также 6 октября чтят память святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Ее добровольно и жестоко казнили за исповедание Христовой веры.
Именины 6 октября
Сегодня в Украине отмечают День ангела Ивана, Андрея, Антона, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра.
Народные приметы на 6 октября:
- Журавли улетели — осень к зиме приближается.
- Мало грибов и много орехов — ждите суровой зимы.
- Сорняки высокие — зимой будет много снега.
- Если день туманный, а деревья покрылись инеем — следующий год будет урожайным.
- Если дикие гуси высоко летят и громко кричат - скоро наступит настоящая зима.
Что нельзя делать 6 октября:
- Устраивать громкие гуляния и вечеринки.
- Выполнять тяжелую физическую работу.
- Ссориться и жаловаться на собственные проблемы. Считается, что тот, кто будет жаловаться на судьбу, останется несчастным надолго.
- Пить алкоголь и употреблять пищу животного происхождения.