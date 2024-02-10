День святого Валентина – це свято всіх закоханих, але це стосується не тільки другої половинки, а й близьких, заради яких ми готові звернути гори. Багато жінок хочуть подарунка, і наші мами – не виняток. Свято дає нам чудовий привід проявити турботу, тому настав час дізнатися, що подарувати мамі на 14 лютого.

Подарунок мамі на 14 лютого: ідеї

Квиток на концерт чи у кіно

Якщо ваша мама любить не сидіти вдома – можна її запросити в кіно або на концерт місцевої групи. Такі спогади дуже цінуються крізь роки, та й ви самі можете скласти компанію.

Теплий плед або халат

Зігріє холодною зимою не тільки любов і турбота, а й теплий плед. Багато хто з нас любить зігрітися, лежачи на дивані або кріслі перед телевізором. Зараз є пледи і халати на будь-який смак і бюджет – головне, не помилитися з вибором.

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Сімейний фотоальбом

Що ж ще подарувати мамі на 14 лютого, як не фотоальбом? Роздрукуйте цікаві або незвичайні фото і заповніть ними альбом. Усі важливі спогади будуть у ваших батьків під рукою.

Подарунок своїми руками

Можна також зробити подарунок самостійно – це дерев’яна шкатулка, красива рамка для фото або навіть в’язані шкарпетки. Не обов’язково робити все ідеально, адже сенс подарунка – в увазі.

Подорож

Подарунок мамі на 14 лютого може приємно здивувати, якщо це буде подорож. Не обов’язково за межі країни. Можна поїхати навіть разом – головне, щоб час проводився весело.

Не варто забувати і про подарунок на 14 лютого дівчині. Тут також варто проявити фантазію або ж підкупити цукерками чи букетом квітів.