Великдень – велике свято, коли християни дарують один одному крашанки. Вони символізують нове життя, добро й благодать. Однак не всі вміють робити крашанки правильно та швидко. Як зробити писанку в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити крашанки за допомогою харчового барвника: найпростіший спосіб

Надати яйцям особливого кольору можна по-різному. Одні господині варять яйця накруто, а потім на 10-15 хвилин занурюють у розчин теплої води з харчовим барвником, який можна купити в магазині. А інші – фарбують яйця у відварі цибулевого лушпиння.

Для цього сирі яйця потрібно помістити в каструлю з водою, додати цибулинного лушпиння й варити 15-20 хвилин, поки вони не стануть потрібного кольору.

Цікаво, що колись яйця навіть обмотували їх сухими листям дуба, берези, кропиви, перев’язували нитками й варили. Виходили так звані мармурові яйця.

Як малювати крашанки воском

Крашанки для початку фарбують одним кольором. Після висихання й остигання, на нього наносять краплі гарячого воску. Після охолодження яйце кладуть у розчин іншого кольору.

Після висихання фарби яйце опускають в гарячу воду. Віск тане й виходить дуже гарно. Віск акуратно забирають із яйця.

Для дряпанок беруть коричневі яйця, адже така шкарлупа є міцнішою. Після цього фарбують та сушать. Малюнок роблять за допомогою гострих предметів. Наприклад, ножем, шилом, ножицями, товстою голкою. Однак орнамент спершу наносять олівцем.

Писанка з бісеру: покроковий рецепт

Для того, щоб зробити такі крашанки, потрібно взяти:

варені яйця;

бісер;

клей ПВА;

зубочистки;

харчовий барвник;

сухі серветки;

простий олівець;

капронові нитки.

Спосіб приготування:

Спершу занурте гарячі варені яйця в харчовий барвник. Покрутіть яйця в барвники, щоб вони рівномірно пофарбувалися з усіх боків. Викладіть їх на суху серветку і дочекайтеся, поки висохнуть. Нанесіть на поверхню шкаралупи простим олівцем малюнок. Нанесіть смужкою трохи клею і зубочисткою приклейте бісеринки. Нанизуйте на тонку волосінь бісер в один ряд. Змастіть яйце клеєм. Добре прикріпіть кінець бісерної нитки. Починати роботу можна з торця або з середини яйця. Накручуйте на яйце бісерну нитку. До кінців, де звужується яйце, приклейте бісеринки за допомогою зубочистки.

Як зробити плямисті яйця: покрокова інструкція

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Створюю фото-спогади (@yulya.goritskaya)

Занурте яйця в харчовий барвник. Наприклад синій із зеленим. Потім забризкайте їх за допомогою щітки або жорсткого пензлика з коричневою акриловою фарбою. Якщо взяти плямисті перепелині яйця, то знадобиться тільки один барвник.

Ефект мармуру на яйцях

Для такого способу візьміть фарбу для яєць різних кольорів, рослинну олію. Пофарбуйте яйця у світлі яскраві кольори, наприклад: у жовтий, червоний, помаранчевий. Дайте яйцям висохнути та розведіть темні кольори водою. Додайте в кожну чашечку рослинну олію і акуратно розмішайте. Занурте кожне яйце в темний колір і одразу вийміть.

Робимо крашанки за допомогою скотчу

При нанесенні перед фарбуванням на яйця смуг або візерунків (різних силуетів) за допомогою малярного скотча або ізоляційної стрічки можна отримати дуже симпатичні великодні яйця. Для цього потрібно вирізати маленькі візерунки зі скотчу та нанести їх на яйця, помістити у фарбник.

Великодні крашанки за допомогою фломастера, фарби та крейди

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Палац культури і мистецтв ???????? (@culture_mukachevo)

Гарні яйця можна отримати, намалювавши на яйцях малюнки:

перманентними маркерами;

фломастерами;

восковою крейдою;

фарбами.

Робимо крашанки із блискітками

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Вероніка, 17 років (@_ncake_)

Для того, щоб зробити такі крашанки, потрібно зварити яйця, обмазати їх клеєм та обсипати блискітками. Вони мають бути різнокольоровими. Після цього яйця повинні висохнути на паперових рушниках.