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Як вибрати вишиванку та яке значення візерунків та кольорів на сорочках

15 Травня 2024, 11:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як вибрати вишиванку та яке значення візерунків та кольорів на сорочках
Джерело: Depositphotos

Вишиванка – це традиційний український одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом. Кожен візерунок та колір мають своє значення.

Тому до вибору вишитої сорочки потрібно поставитися дуже відповідально. Варто звернути увагу на фасон і стиль вбрання, а також на інші елементи.

Що означають візерунки й кольори на українській національній сорочці – читайте на Фактах ICTV.

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Вишиванка – символіка візерунків

Для того щоби вишитий одяг мав естетичний вигляд, українці традиційно використовували рослинні мотиви. Кожен візерунок має своє значення.

  • Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього у світі.
  • Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.
  • Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.
  • Виноград символізує красу і сімейні цінності.
  • Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.
  • Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.
  • Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.
  • Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.
  • Хміль символізує юність, розвиток і любов.
  • Соняшник – символ сонця, тепла і блага.
Вышиванка

Фото: Pexels

Крім того, на вишиванках часто зображували птахів.

  • Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.
  • Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.
  • Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.
  • Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.
  • Ластівка символізує добрі вісті.

Також популярним мотивом були геометричні символи.

  • Квадрат символізує досконалість і порядок.
  • Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.
  • Ромб – символ родючості.
  • Спіраль – циклічність часу.
  • Хрест – захист від зла.

Іноді на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.

  • Сонце і вода означають життя.
  • Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.
  • Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.
вишиванка

Фото: Depositphotos

Що означають кольори на вишиванках

Важливе значення мають і кольори візерунків.

  • Білий – невинність, непорочність і чистота.
  • Чорний – родюча земля.
  • Червоний – радість і любов.
  • Жовтий – багатство і достаток.
  • Зелений – молодість і краса.
  • Блакитний – очищення, чистота.
  • Синій – потужний оберіг та очищення.

У час російсько-української війни зʼявився вислів, що піксель – це розлючена вишиванка. Реалії вплинули й на кольори та візеруки. Зараз доволі часто створюють вишиті сорочки кольору хакі  та підбирають для них відповідний колір ниток.

Коли День вишиванки 2024

Міжнародний день вишиванки українці традиційно відзначають у третій четвер травня. У 2024 році він припадає на 16 травня. Це свято створене для того, щоб вшанувати українські традиції та популяризувати вишитий етнічний одяг.

Раніше по всій Україні влаштовували ходу у вишитих сорочках та сукнях, проте через війну усі масові  заходи скасовані. Однак кожен може долучитися до святкування та вшанування нашого генетичного коду, що вплетений у неймовірні візерунки вишиванок.

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