Вишиванка – це традиційний український одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом. Кожен візерунок та колір мають своє значення.

Тому до вибору вишитої сорочки потрібно поставитися дуже відповідально. Варто звернути увагу на фасон і стиль вбрання, а також на інші елементи.

Що означають візерунки й кольори на українській національній сорочці – читайте на Фактах ICTV.

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Вишиванка – символіка візерунків

Для того щоби вишитий одяг мав естетичний вигляд, українці традиційно використовували рослинні мотиви. Кожен візерунок має своє значення.

Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього у світі.

– найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього у світі. Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.

– другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації. Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.

– в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток. Виноград символізує красу і сімейні цінності.

символізує красу і сімейні цінності. Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.

– сонячний символ, означає вічне оновлення. Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.

– символ дівочої краси, чистоти та невинності. Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.

– сильний оберіг, який захищає від зла. Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.

зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження. Хміль символізує юність, розвиток і любов.

символізує юність, розвиток і любов. Соняшник – символ сонця, тепла і блага.

Крім того, на вишиванках часто зображували птахів.

Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.

– символ пошуку любові. Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.

означає тривалість роду. Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.

– птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі. Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.

– символ молодої сім’ї. Ластівка символізує добрі вісті.

Також популярним мотивом були геометричні символи.

Квадрат символізує досконалість і порядок.

символізує досконалість і порядок. Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.

– сильний оберіг, означає Святу Трійцю. Ромб – символ родючості.

– символ родючості. Спіраль – циклічність часу.

– циклічність часу. Хрест – захист від зла.

Іноді на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.

Сонце і вода означають життя.

означають життя. Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.

– безперервність життя, родючість. Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.

Що означають кольори на вишиванках

Важливе значення мають і кольори візерунків.

Білий – невинність, непорочність і чистота.

– невинність, непорочність і чистота. Чорний – родюча земля.

– родюча земля. Червоний – радість і любов.

– радість і любов. Жовтий – багатство і достаток.

– багатство і достаток. Зелений – молодість і краса.

– молодість і краса. Блакитний – очищення, чистота.

– очищення, чистота. Синій – потужний оберіг та очищення.

У час російсько-української війни зʼявився вислів, що піксель – це розлючена вишиванка. Реалії вплинули й на кольори та візеруки. Зараз доволі часто створюють вишиті сорочки кольору хакі та підбирають для них відповідний колір ниток.

Коли День вишиванки 2024

Міжнародний день вишиванки українці традиційно відзначають у третій четвер травня. У 2024 році він припадає на 16 травня. Це свято створене для того, щоб вшанувати українські традиції та популяризувати вишитий етнічний одяг.

Раніше по всій Україні влаштовували ходу у вишитих сорочках та сукнях, проте через війну усі масові заходи скасовані. Однак кожен може долучитися до святкування та вшанування нашого генетичного коду, що вплетений у неймовірні візерунки вишиванок.