Вишиванка – це традиційний український одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом. Кожен візерунок та колір мають своє значення.
Тому до вибору вишитої сорочки потрібно поставитися дуже відповідально. Варто звернути увагу на фасон і стиль вбрання, а також на інші елементи.
Що означають візерунки й кольори на українській національній сорочці – читайте на Фактах ICTV.
Вишиванка – символіка візерунків
Для того щоби вишитий одяг мав естетичний вигляд, українці традиційно використовували рослинні мотиви. Кожен візерунок має своє значення.
- Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього у світі.
- Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.
- Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.
- Виноград символізує красу і сімейні цінності.
- Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.
- Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.
- Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.
- Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.
- Хміль символізує юність, розвиток і любов.
- Соняшник – символ сонця, тепла і блага.
Крім того, на вишиванках часто зображували птахів.
- Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.
- Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.
- Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.
- Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.
- Ластівка символізує добрі вісті.
Також популярним мотивом були геометричні символи.
- Квадрат символізує досконалість і порядок.
- Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.
- Ромб – символ родючості.
- Спіраль – циклічність часу.
- Хрест – захист від зла.
Іноді на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.
- Сонце і вода означають життя.
- Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.
- Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.
Що означають кольори на вишиванках
Важливе значення мають і кольори візерунків.
- Білий – невинність, непорочність і чистота.
- Чорний – родюча земля.
- Червоний – радість і любов.
- Жовтий – багатство і достаток.
- Зелений – молодість і краса.
- Блакитний – очищення, чистота.
- Синій – потужний оберіг та очищення.
У час російсько-української війни зʼявився вислів, що піксель – це розлючена вишиванка. Реалії вплинули й на кольори та візеруки. Зараз доволі часто створюють вишиті сорочки кольору хакі та підбирають для них відповідний колір ниток.
Коли День вишиванки 2024
Міжнародний день вишиванки українці традиційно відзначають у третій четвер травня. У 2024 році він припадає на 16 травня. Це свято створене для того, щоб вшанувати українські традиції та популяризувати вишитий етнічний одяг.
Раніше по всій Україні влаштовували ходу у вишитих сорочках та сукнях, проте через війну усі масові заходи скасовані. Однак кожен може долучитися до святкування та вшанування нашого генетичного коду, що вплетений у неймовірні візерунки вишиванок.