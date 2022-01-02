Різдво в Україні відзначають 7 січня, тому що у нас, як і в багатьох країнах, де панує православна церква, використовується старий юліанський календар.

Саме час дізнатися, як святкують Різдво в Україні.

Традиції святкування Різдва в Україні

Головну різдвяну трапезу під назвою Свята Вечеря їдять у Святвечір (6 січня). Цей день можна почати, випивши трохи святої води, яку освятили в церкві.

Ви не можете почати їсти, доки на небі не з’явиться перша зірка. Тому люди виходять на вулицю, тільки-но починає темніти, щоб побачити першу зірку. Зірка уособлює подорож мудреців до Ісуса, а також те, що Ісус народився!

Різдвяний стіл зазвичай налічує 12 страв, які представляють 12 апостолів Христа. Традиційно в стравах немає м’яса, яєць і молока. Головною стравою найчастіше є «кутя» — різновид солодкої пшеничної каші. Інші страви – це гриби, квашена капуста, червоний борщ, вареники, голубці (на Різдво без м’яса) пиріжки, сиг і різдвяний хліб.

У кімнаті, де їдять у Святвечір, зазвичай розміщується прикраса – Дідух. Дідух – це сніп пшениці, який символізує великі пшеничні поля в Україні. Це слово буквально означає “дух діда” і може представляти предків людей, які були з ними в їхніх спогадах. Іноді люди використовують кілька головок пшениці у вазі замість цілого снопа.

Після трапези люблять колядувати. Колядки можна співати за столом, а можна вийти колядувати на вулиці.

Популярною прикрасою є виготовлення паперових сніжинок на ялинку або на вікна. У деяких частинах Західної України різдвяні ялинки часто прикрашають штучною павутиною через історію Різдвяного павука. Вони зроблені з паперу та срібного дроту і називаються “павучки”.