За тиждень до Великодня у Польщі відзначають Пальмову неділю. Це аналог Вербної неділі в Україні.
Факти ICTV дізнавалися, як святкують Пальмову неділю у Польщі, а також про традиції та дату свята 2023.
Чому свято має назву Пальмова неділя?
Назва свята повʼязана з входом Ісуса Христа у Єрусалим. Коли Син Господній в’їжджав до Єрусалима на ослі з Віфагії, люди встеляли йому шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя.
В Єрусалимі донині збереглася Пальмова вулиця, названа на честь події.
В Україні та в країнах, де пальма не росте, свято має народну назву — Вербна неділя (Квітна, Цвітна, Шуткова, Баськова, Пальмова неділя, Неділя ваїй), пов’язану традицією заміни пальмових гілок на гілки верби.
Саме тому у Польщі свято має назву Пальмова неділя, у пам’ять про пальми якими зустрічали Христа при вході в Єрусалим.
Поляки вірять, що гілки пальм є оберегами від злих сил, а в будинку, де вони стоять, буде щастя й затишок. Також люди вірили, що освячена пальма має магічні властивості: оберігає худобу від хвороб, приносить добробут.
Після того, як родина поверталася з костелу, кожного слід було легенько вдарити гілочкою пальми по спині й при цьому промовити: Пальма б’є, не вб’є, за тиждень Великий день, за шість ночей Великдень (Palma bije, nie zabije, za tydzień Wielki dzień, za sześć noc Wielkanoc).
Коли Пальмова неділя у Польщі 2023 – дата
– Свято завжди відзначають за 7 днів до Великодня. У 2023 році Пальмову неділю у Польщі святкуватимуть 2 квітня.
Відповідно, Великдень у Польщі припадає на 9 квітня 2023 року.
Що не можна робити на Пальмову неділю у Польщі?
- прати, прибирати, прасувати, робити ремонт;
- вишивати та в’язати;
- готувати гарячі страви;
- сваритися, ображатися, пліткувати;
- влаштовувати застілля, вінчатися, одружуватися, хрестити дітей.