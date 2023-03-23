За тиждень до Великодня у Польщі відзначають Пальмову неділю. Це аналог Вербної неділі в Україні.

Факти ICTV дізнавалися, як святкують Пальмову неділю у Польщі, а також про традиції та дату свята 2023.

Чому свято має назву Пальмова неділя?

Назва свята повʼязана з входом Ісуса Христа у Єрусалим. Коли Син Господній в’їжджав до Єрусалима на ослі з Віфагії, люди встеляли йому шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя.

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В Єрусалимі донині збереглася Пальмова вулиця, названа на честь події.

В Україні та в країнах, де пальма не росте, свято має народну назву — Вербна неділя (Квітна, Цвітна, Шуткова, Баськова, Пальмова неділя, Неділя ваїй), пов’язану традицією заміни пальмових гілок на гілки верби.

Саме тому у Польщі свято має назву Пальмова неділя, у пам’ять про пальми якими зустрічали Христа при вході в Єрусалим.

Поляки вірять, що гілки пальм є оберегами від злих сил, а в будинку, де вони стоять, буде щастя й затишок. Також люди вірили, що освячена пальма має магічні властивості: оберігає худобу від хвороб, приносить добробут.

Після того, як родина поверталася з костелу, кожного слід було легенько вдарити гілочкою пальми по спині й при цьому промовити: Пальма б’є, не вб’є, за тиждень Великий день, за шість ночей Великдень (Palma bije, nie zabije, za tydzień Wielki dzień, za sześć noc Wielkanoc).

Коли Пальмова неділя у Польщі 2023 – дата

– Свято завжди відзначають за 7 днів до Великодня. У 2023 році Пальмову неділю у Польщі святкуватимуть 2 квітня.

Відповідно, Великдень у Польщі припадає на 9 квітня 2023 року.

Що не можна робити на Пальмову неділю у Польщі?

У день свята не можна: