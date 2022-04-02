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Як мусульманам дотримуватися Рамадану на тлі війни в Україні

2 Квітня 2022, 11:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Саид Исмагилов
Джерело: Depositphotos

Муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов розповів, як в умовах війни мусульманам варто дотримуватись правил Рамадану.

– Я вітаю всіх мусульман України та всього світу з початком Рамадану. В умовах війни є деякі правила, які передбачають шаріат із дотримання посту у надзвичайних умовах. Цивільні мусульмани, які перебувають у відносній безпеці, зобов’язані дотримуватися Рамадану, як і у мирний час, – заявив Саїд.

Муфтій додав, що цивільні, які перебувають у небезпеці, мають самі вирішити, чи зможуть вони дотримуватися посту. Якщо немає такої можливості — можна не дотримуватись правил, але після перемоги України у війні проти Росії відшкодують усі пропущені дні.

– Ті мусульмани, які зараз захищають Україну, при можливості також повинні дотримуватися Рамадану – якщо це їм не зашкодить. Якщо військовий буде хоча б 1 день дотримуватися посту – Аллах віддалить обличчя цієї людини від Пекла на 70 років шляху. Але краще не ризикувати своїм життям та своїми близькими – після перемоги воїн відшкодує пропущені дні, – додав Ісмагілов.

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Теги
Війна в Україні , Рамадан , Свята
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