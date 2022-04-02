Муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов розповів, як в умовах війни мусульманам варто дотримуватись правил Рамадану.

– Я вітаю всіх мусульман України та всього світу з початком Рамадану. В умовах війни є деякі правила, які передбачають шаріат із дотримання посту у надзвичайних умовах. Цивільні мусульмани, які перебувають у відносній безпеці, зобов’язані дотримуватися Рамадану, як і у мирний час, – заявив Саїд.

Муфтій додав, що цивільні, які перебувають у небезпеці, мають самі вирішити, чи зможуть вони дотримуватися посту. Якщо немає такої можливості — можна не дотримуватись правил, але після перемоги України у війні проти Росії відшкодують усі пропущені дні.