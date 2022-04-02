Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Саид Исмагилов рассказал, как в условиях войны мусульманам стоит придерживаться правил Рамадана.

— Я поздравляю всех мусульман Украины и всего мира с началом Рамадана. В условиях войны есть некоторые правила, которые предусматривают шариат по соблюдению поста в чрезвычайных условиях. Цивильные мусульмане, которые находятся в относительной безопасности, обязаны соблюдать Рамадан, как и в мирное время, — заявил Саид.

Муфтий добавил, что цивильные, которые находятся в опасности, должны сами для себя решить, смогут ли они придерживаться посту. Если нет такой возможности — можно не соблюдать правила, но после победы Украины в войне против России возместят все пропущенные дни.