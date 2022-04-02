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Свята в Україні

Как мусульманам придерживаться Рамадана на фоне войны в Украине

2 апреля 2022, 11:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Саид Исмагилов
Источник: Depositphotos

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Саид Исмагилов рассказал, как в условиях войны мусульманам стоит придерживаться правил Рамадана. 

— Я поздравляю всех мусульман Украины и всего мира с началом Рамадана. В условиях войны есть некоторые правила, которые предусматривают шариат по соблюдению поста в чрезвычайных условиях. Цивильные мусульмане, которые находятся в относительной безопасности, обязаны соблюдать Рамадан, как и в мирное время, — заявил Саид.

Муфтий добавил, что цивильные, которые находятся в опасности, должны сами для себя решить, смогут ли они придерживаться посту. Если нет такой возможности — можно не соблюдать правила, но после победы Украины в войне против России возместят все пропущенные дни.

— Те мусульмане, которые сейчас защищают Украину, при возможности также должны соблюдать Рамадан — если это им не навредит. Если военный будет хотя бы 1 день соблюдать пост — Аллах отдалит лицо этого человека от Ада на 70 лет пути. Но лучше не рисковать своей жизнью и своими близкими — после победы воин возместит пропущенные дни, — добавил Исмагилов.

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Теги
Війна в Україні , Рамадан , Свята
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