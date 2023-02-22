Великдень – одне з найважливіших свят у християнській релігії. Воскресіння Ісуса Христа – важлива подія біблійної історії, яку шанують православна та католицька церкви. Великдень символізує жертву сина Господнього за гріхи людства.

Факти ICTV дізнавалися, як та коли святкують Великдень 2023 греко-католики та яких традицій свята вони дотримуються.

Греко-католицький Великдень 2023: дата

Підготування до свята Великодня починається за сім тижнів, із початком Великого посту. Це один з найдовших постів християн, який закликає утриматися від їжі тваринного походження.

Зараз дивляться

Цей піст є найдовшим і найважливішим у церковному календарі. У цей період варто відмовитися від їжі тваринного походження та очиститися духовно.

У християн східного обряду Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня, у християн західного обряду він почнеться на тиждень раніше – з 20 лютого по 8 квітня.

У 2023 році Великдень припав на квітень. Християни західного обряду (римо-католики) святкуватимуть його на тиждень раніше – 9 квітня. Християни східного обряду (православні та греко-католики) – 16 квітня.

Греко-католицька церква – одна з гілок християнства, має свої особливості та традиції, які базуються на східних християнських традиціях.

Греко-католицька віра відрізняється від інших гілок християнства, що базуються на західних християнських традиціях (Римо-католицька церква або Протестантські церкви).

Ба більше, Греко-католицька церква дотримується власних традицій та обрядів, які базуються на східних ритуалах, наприклад, використання ікон, церковного співу чи молитовних форм.

Традиції святкування греко-католицького Великодня

Греко-католики, як і більшість християнських церков, відзначають Великдень як свято воскресіння Ісуса Христа. Оскільки греко-католики належать до східного обряду, їхні традиції відрізняються від тих, яких дотримуються західні християни.

У Велику суботу (напередодні Великодня) греко-католики зазвичай святкують Літургію Пресвятої Вечері. Там віряни освячують свічки та писанки, що символізують Христове воскресіння й перемогу над смертю.

У ніч на Великдень, яку називають Святою Ніччю, відбувається урочиста Божественна Літургія, де греко-католики святкують воскресіння Христа.

Після Літургії, греко-католики зазвичай йдуть додому, де накривають смачний святковий обід. Святковий прийом їжі зазвичай складається з м’яса, овочів та солодощів. Також деякі греко-католики додають до святкових страв хліб, який печуть зі здобного тіста, щоб нагадати про те, що Христос є хлібом життя.

На Великдень греко-католики обмінюються вітаннями та подарунками. Наприклад, можуть дарувати один одному освячені страви, паски чи яйця. Їжу дарують і тим, хто був відсутній на Літургії.

За традицією, греко-католики зберігають вдома освячені писанки. Вони вірять, що ці писанки є символом перемоги Христа над смертю.

До головних традицій греко-католицького Великодня належать:

Візит до церкви – більшість вірян відвідують церкву на Великдень. Там вони моляться, співають і читають Святе Письмо. Також можуть сповідатися. Писанки – це один із головних символів Великодня у греко-католиків. Вони розфарбовують яйця в різні кольори та розміщують на них різноманітні візерунки й символи, щоб передати свої побажання та благословення. Більшість греко-католиків на Великдень готують святковий обід, який містить різні страви з м’яса, риби, овочів та фруктів. Так само як і православні християни, греко-католики освячують у церкві їжу. У деяких греко-католиків на Великдень є традиція дарувати один одному подарунки. Зазвичай це яйця, паски тощо. Родинні зібрання: зазвичай греко-католики на Великдень проводять час разом із родиною та друзями.

Чого не можна робити на греко-католицький Великдень

Великдень є одним з найважливіших свят для греко-католицької церкви. Тому віряни завжди дотримуються своїх традицій, заборон і обмежень свята.

Ці обмеження можуть варіюватися в залежності від місцевих традицій та звичаїв, однак є кілька загальних обмежень на греко-католицький Великдень: