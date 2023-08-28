Уже з 1 вересня Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходять на новий календар, згідно з яким частину свят віряни відзначатимуть в інші дні, ніж звикли.

Зміни торкнуться нерухомих свят, зокрема й такого, як Усікновення глави Іоанна Предтечі. За юліанським календарем воно відзначалося 11 вересня, за новим стилем – 29 серпня, а тому в 2023 році виходить, що свято випадає.

У ПЦУ та УГКЦ пояснили, коли святкувати Усікновення глави Іоанна Предтечі 2023.

Так, митрополит ПЦУ Євстратій Зоря написав у Facebook, що вшанування Усікновення глави Іоанна Хрестителя буде цьогоріч звершене 30 серпня, у середу.

– Усікновення – постовий день, тому логічно звершити його в постовий день, найближчий до новоюліанської дати (29 серпня). Безпосередньо 29 серпня за старим стилем буде звершено вшанування Нерукотворного Образу, тому поєднати два святкування – неможливо, – зазначив митрополит.

Своєю чергою очільник УГКЦ Блаженніший Святослав сказав, що вони рекомендують у 2023 році святкувати Усікновення глави Іоанна Предтечі найближчої неділі перед або після 11 вересня, тобто – або в неділю, 10 вересня, або в наступну неділю – 17 вересня.