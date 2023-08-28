Уже с 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) переходят на новый календарь, согласно которому часть праздников верующие будут отмечать в иные дни, нежели привыкли.

Изменения коснутся неподвижных праздников, в частности и такого, как Усекновение главы Иоанна Предтечи. По юлианскому календарю оно отмечалось 11 сентября, по новому стилю — 29 августа, а потому в 2023 году получается, что праздник выпадает.

В ПЦУ и УГКЦ объяснили, когда праздновать Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023.

Так, митрополит ПЦУ Евстратий Зоря написал в Facebook, что чествование Усекновения главы Иоанна Крестителя будет в этом году совершено 30 августа, в среду.

— Усекновение — постовой день, поэтому логично совершить его в постовой день, ближайший к новоюлианской дате (29 августа). Непосредственно 29 августа по старому стилю будет совершено чествование Нерукотворного Образа, поэтому совместить два празднования — невозможно, — отметил митрополит.

В свою очередь глава УГКЦ Блаженнейший Святослав сказал, что они рекомендуют в 2023 году праздновать Усекновение главы Иоанна Предтечи в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть — либо в воскресенье, 10 сентября, либо в следующее воскресенье — 17 сентября.