Введення в Храм Пресвятої Діви Марії 2022 року – велике свято для всіх віруючих християн. Православні відзначають важливу релігійну подію на початку грудня, тоді як католики – 21 листопада.
Саме час привітати всіх, хто продовжує жити з вірою в серці. На свято заведено дівчатам молитися за хороше заміжжя, а також просити за зцілення хвороб та щастя в сім’ї.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Введенням у Храм Пресвятої Діви Марії 2022 у листівках та СМС, щоб порадувати своїх близьких теплим словом та нагадати про важливість віри.
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У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!
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Сьогодні православний люд
Відзначає день великий.
В храм з Введенням вітаю
Пресвятої Богородиці.
Побажаю міцної віри,
Сили духу не втрачати
І молитвою чесною, вірною
Душу завжди очищати.
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У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та незгасної віри, сили і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.
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У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров’я, сильної віри та великої надії, чесності та вірності, розсудливості та доброти сердець.
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В це свято посвяти
Діви непорочної Богу,
Побажаємо Вам спокою в серці,
Богородиця зітре Вашу тривогу
Відкриє до щастя дверці.
У храм увійшла вона поважно
Щоб з ранніх років смиренно
Шлях свій неба присвятити,
Щоб для всіх нас щодня
Бога про любов т прощення просити.
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Листопад уже добігає кінця – саме час дізнатися більше про свята на початку зими. Дізнатися більше про календар свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.