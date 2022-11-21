Введення в Храм Пресвятої Діви Марії 2022 року – велике свято для всіх віруючих християн. Православні відзначають важливу релігійну подію на початку грудня, тоді як католики – 21 листопада.

Саме час привітати всіх, хто продовжує жити з вірою в серці. На свято заведено дівчатам молитися за хороше заміжжя, а також просити за зцілення хвороб та щастя в сім’ї.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Введенням у Храм Пресвятої Діви Марії 2022 у листівках та СМС, щоб порадувати своїх близьких теплим словом та нагадати про важливість віри.

Зараз дивляться

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У День введення у храм Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам —

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім —

Ясна, примітна!

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Сьогодні православний люд

Відзначає день великий.

В храм з Введенням вітаю

Пресвятої Богородиці.

Побажаю міцної віри,

Сили духу не втрачати

І молитвою чесною, вірною

Душу завжди очищати.

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У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та незгасної віри, сили і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.

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У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров’я, сильної віри та великої надії, чесності та вірності, розсудливості та доброти сердець.

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В це свято посвяти

Діви непорочної Богу,

Побажаємо Вам спокою в серці,

Богородиця зітре Вашу тривогу

Відкриє до щастя дверці.

У храм увійшла вона поважно

Щоб з ранніх років смиренно

Шлях свій неба присвятити,

Щоб для всіх нас щодня

Бога про любов т прощення просити.

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Листопад уже добігає кінця – саме час дізнатися більше про свята на початку зими. Дізнатися більше про календар свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.