У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначається не лише Геловін, а й Велесова ніч. Це свято наслідує слов’янські язичницькі обряди, присвячені богові Велесу.

Велес вважався богом земного достатку, опікуном купецтва, торгівлі, покровителем домашньої худоби, музики, поезії.

За легендами, у Велесову ніч стираються кордони між потойбіччям і світом живих – мертві душі можуть приходити на землю.

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Попри те, що низка дослідників ставить під сумнів існування саме такого свята, містичну Велесову ніч пов’язують з різноманітними обрядами і ритуалами.

Велесова ніч – традиції

З нагоди Велесової ночі будинки прикрашали горобиною, яка нібито відлякує злі сили. З цією ж метою під порогом розсипали сіль.

Також оселі прикрашали кабачками, гарбузами, яблуками, осінніми квітами та іншими дарами природи.

Напередодні свята потрібно прибрати у будинку та сходити до лазні, в якій для душ померлих предків залишали новий віник і відро чистої води.

Ще однією традицією святкування Велесової ночі є стрибки через багаття. Вогнище розкладали на найвищій місцині, а потім стрибали через нього для очищення та звільнення від злих сил.

Після заходу сонця заведено сідати за стіл, під час вечері вшановували пам’ять покійних родичів. Потім на вікні запалювали свічку, а в окремій тарілці залишали частування для померлих душ.

Вважається, що у душ померлих у цей час можна попросити поради чи допомоги.

Серед обрядів Велесової ночі є й різноманітні ворожіння. Наприклад, перед сном загадують бажання – яблуко кладуть під подушку, а вранці з’їдають.

Також перевіряють вірність чоловіка чи дружини, простягнувши через його/її обручку червону нитку. Якщо обручка коливається, шлюбу загрожує крах.

А ще – ворожили на свічці, намагаючись у вогні розглянути предмети та людей, які символізують майбутнє.