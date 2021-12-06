Чи знали ви, що саме з дня Святої Катерини (7 грудня) розпочинається сезон ворожінь на судженого? Можливо, вам теж захочется дізнатися, чи закоханий у вас Той Самий. Як це зробити, читайте у нашому матеріалі.

За багатьма переказами та переписами, саме 7 грудня Катерина може дійсно почути кожне прохання дівчини на тему сімейного щастя, заміжжя або лікування від хвороб і безпліддя. Цей день також раніше називали днем жіночої долі. Саме тому дівчата збираються разом та намагаються хоч одним оком зазирнути у майбутнє, аби дізнатися про свою долю.

Гілка вишні

Вранці, перед сходом сонця, сходіть у сад і зріжте гілочку вишні. Принесіть її додому та поставте у пляшку з водою. Якщо гілочка вишні розпуститься до Меланки (14 січня), це добрий знак – розквітне і ваша доля. Це також знак того, що ви одружитеся протягом цього року. Засохла гілочка – поганий знак.

Ворожіння на ім’я судженого

В ніч з 6 на 7 грудня дівчина повинна вибігти з хати, побачити першого випадкового перехожого та запитати, як його звати. Яке ім’я чоловік назве – так і будуть звати її судженого.

Ворожіння на снах

Це один із найпростіших ритуалів. Лягаючи спати, подумайте про коханого. Остання думка перед сном має бути про нього. Якщо ви побачите його уві сні, то вам судилося бути разом.

Ворожіння на колодязі

Цей і наступний ритуал найбільше підходять тим, хто набирає воду з колодязів. Вранці, набираючи воду, не забудьте добре роздивитися своє відображення. Якщо вам подобається, який вигляд ви маєте, ваше майбутнє теж буде радісним. Це також може означати, що ваш майбутній чоловік буде гарним.

Не пролити жодної краплі

Цей ритуал пов’язаний із попереднім. Приносячи додому воду з колодязя, переконайтеся, що її не пролили. Якщо вам це вдасться і ви принесете додому повні цебра води, це знак того, що ваші мрії здійсняться і ви одружитеся.

Ворожіння на каблучці

Дівчина у коридорі кидає каблучку на підлогу. Якщо каблучка покотиться до дверей, значить, на дівчину чекає швидке заміжжя, а чоловіка – відрядження.

Ворожіння на папері

Спробуйте написати ім’я коханої людини на листку та підпалити над тарілкою. Якщо папір повністю не згорить – це значить, що здійсниться найзаповітніше бажання, пов’язане з коханою людиною.

Ворожіння на лапі кота

Якщо дівчина має в домі кота, вона може загадати будь-яке бажання та покликати свою тваринку. Якщо кіт переступить поріг лівою лапою, бажання збудеться. Якщо правою – ні.

Аркуш долі

Візьміть пусті аркуші паперу, на одному напишіть ім’я вашого коханого. Покладіть під подушку. Наступного ранку, якщо у вас є молодший брат, попросіть його витягнути папір з-під подушки (є старовинне українське повір’я, що хлопці приносять удачу); в іншому випадку зробіть це самостійно. Якщо ви виберете лист з ім’ям коханої людини, це знак того, що ваша доля – бути з нею.