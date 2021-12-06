Знали ли вы, что с дня Святой Екатерины (7 декабря) начинается сезон гаданий на суженого? Возможно, вам тоже захочется узнать, влюблен ли в вас Тот Самый. Как это сделать, читайте в материале.

По многим преданиям и переписям, именно 7 декабря Екатерина может действительно услышать каждую просьбу девушки по теме семейного счастья, замужества или лечения от болезней и бесплодия. Этот день также называли днем ​​женской судьбы. Именно поэтому девушки собираются вместе и пытаются хоть одним глазком заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу.

Ветви вишни

Утром, перед восходом солнца, сходите в сад и срежьте веточку вишни. Принесите ее домой и положите в бутылку с водой. Если веточка вишни распустится до Меланки (14 января), это хороший знак – расцветет и ваша судьба. Это также знак того, что вы выйдете замуж в течение этого года. Засыхающая веточка – плохой знак.

Гадание по имени суженого

В ночь с 6 на 7 декабря девушка должна выбежать из дома, увидеть первого случайного прохожего и спросить, как его зовут. Какое имя мужчина назовет – так и будут звать суженого.

Гадание на снах

Это один из самых простых ритуалов. Ложась спать, подумайте о любимом. Последние мысли перед сном должны быть о нем. Если вы увидите его во сне, то вам суждено быть вместе.

Гадание на колодце

Этот и последующий ритуал больше всего подходят тем, кто набирает воду из колодцев. Утром, набирая воду, не забудьте рассмотреть свое отражение. Если вам нравится, как вы выглядите, ваше будущее тоже будет радостным. Это также может означать, что ваш будущий мужчина будет хорошим.

Не пролить ни капли

Этот ритуал связан с предыдущим. Принося домой воду из колодца, убедитесь, что ее не пролили. Если вам это удастся и вы принесете домой полные ведра воды, это знак того, что ваши мечты сбудутся и вы будете замужем.

Гадание на кольце

Девушка в коридоре бросает кольцо на пол. Если кольцо покатится к двери, значит, девушку ждет быстрое замужество, а мужчину — командировка.

Гадание на бумаге

Попробуйте написать имя любимого человека на листке и поджечь над тарелкой. Если бумага не сгорит полностью – это значит, что исполнится самое заветное желание, связанное с любимым человеком.

Гадание на лапе кота

Если у девушки в доме живет кот, она может загадать любое желание и позвать свое животное. Если кот переступит порог левой лапой, желание сбудется. Если правой – нет.

Лист судьбы

Возьмите чистые листы бумаги, на одном напишите имя любимого. Положите под подушку. На следующее утро, если у вас есть младший брат, попросите его вытащить бумагу из-под подушки (есть старинное украинское поверье, что мальчишки приносят удачу); в противном случае сделайте это самостоятельно. Если вы выберете письмо с именем любимого человека, это знак того, что ваша судьба – быть с ним.