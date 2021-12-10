13 грудня за православним календарем святкується день Андрія Первозванного. Це свято в народі називається Калита. Вважається, що у цей день хлопцям дозволено бешкетувати. Дівчат також не обділили: у ніч на Андрія заведено ворожити на судженого. Слід пам’ятати, що робити це потрібно в ніч проти 13 грудня.

Способів ворожіння на Андрія існує багато. Ми обрали п’ять найцікавіших.

Ворожіння на Андрія: дізнайся ім’я судженого

Для цього ворожіння ввечері дівчата збираються разом та виходять на вулицю. Кожна з них має запитати ім’я в першого зустрічного хлопця. Вважається, що саме так будуть звати її нареченого.

Ворожіння на кавовій гущі

Випивши заварну каву, не спішіть викидати гущу. На ній також можна чудово поворожити на день Андрія 13 грудня. Слід накрити чашку тарілкою та тричі перевернути вгору та донизу. Кавова гуща має набути чудернацьких форм, які підкажуть, на що чекати в житті. Значення деяких фігур:

яйце — до багатства;

місяць — можливо, скоро ви вийдете заміж; може означати нові плани, які треба реалізувати;

пес — зустрінете вірних друзів;

кіт — символізує жіночі плітки;

дерево — те, що було заплановано, здійсниться;

око — потрібно бути обережними у своїх справах;

сходинки — досягнення цілей.

Ворожіння на каблучці

Ще один цікавий спосіб гадання в ніч на Андрія. Він дуже простий — потрібно покатати кільце підлогою. Якщо воно покотиться до дверей — значить, дівчина скоро вийде заміж. Проте не варто хитрувати та самій підштовхувати кільце у потрібному напрямку.

Ворожіння перед сном

Вночі, перш ніж лягти спати, слід покласти під подушку свій гребінець, примовляючи при цьому такі слова: Суджений-ряджений, розчеши мені волосся. Після пробудження згадайте свій сон, вам мав наснитися майбутній наречений.

Ворожіння на дзеркалах

Ще одне відоме гадання на день Андрія, яке може добряче полоскотати нерви. Треба вимкнути світло у всій квартирі, взяти два великих дзеркала (бажано, щоб вони були одного розміру), поставити їх одне проти одного, і біля кожного люстра поставити по свічці так, щоб у них відбивався дзеркальний коридор. В кімнаті не повинно бути нікого, крім дівчини, яка ворожить. Тварин із кімнати також треба вивести. Можна залишити одну чи дві подружки за дверима, аби було спокійніше.

Зосередившись на кінці дзеркального коридору, дівчина має тричі сказати: Суджений-ряджений, покажися мені! Далі залишається дивитися в дзеркало, поки в ньому не з’явиться образ нареченого. Як тільки це відбудеться, потрібно одразу ж промовити: Чур мене, швидко загасити свічки та увімкнути світло.