13 декабря по православному календарю отмечается день Андрея Первозванного. Этот праздник по-народному называется Калита. Считается, что в этот день парням разрешено безобразничать. Девушек также не обделили: в ночь на Андрея принято гадать на суженого. Надо помнить, что делать это нужно в ночь на 13 декабря.

Способов гадания на Андрея существует много. Мы выбрали пять самых интересных.

Гадание на Андрея: узнай имя суженого

Для этого гадания вечером девушки собираются вместе и выходят на улицу. Каждая из них должна спросить имя у первого встречного парня. Считается, что именно так будут звать ее жениха.

Гадание на кофейной гуще

Выпив заварной кофе, не спешите выбрасывать гущу. На ней также можно прекрасно погадать на Андреев день 13 декабря. Следует накрыть чашку тарелкой и трижды перевернуть вверх и вниз. Кофейная гуща должна принять причудливые формы, которые подскажут, чего ждать в жизни. Значение некоторых фигур:

яйцо — к богатству;

луна — возможно, скоро вы выйдете замуж; может означать новые планы, которые нужно реализовать;

пёс — встретите верных друзей;

кот — символизирует женские сплетни;

дерево — то, что было запланировано, осуществится;

глаз — нужно быть осторожными в своих делах;

ступеньки, лестница — достижение целей.

Гадание на кольце

Еще один интересный способ гадания в ночь на Андрея. Он очень прост — нужно покатать кольцо по полу. Если оно покатится к двери — значит, девушка скоро выйдет замуж. Однако не стоит хитрить и самостоятельно подталкивать кольцо в нужном направлении.

Гадание перед сном

Ночью, перед тем как лечь спать, нужно положить под подушку свою расческу, приговаривая при этом такие слова: Суженый-ряженый, расчеши мне волосы. После пробуждения вспомните свой сон, вам должен был присниться будущий жених.

Гадание на зеркалах

Еще одно известное гадание на Андреев день, которое может сильно пощекотать нервы. Нужно выключить свет во всей квартире, взять два больших зеркала (желательно, чтобы они были одного размера), поставить их друг против друга, и возле каждого зеркала поставить по свече так, чтобы в них отражался зеркальный коридор. В комнате не должно быть никого, кроме девушки, которая гадает. Животных из комнаты также надо убрать. Можно оставить одну или две подружки за дверью, чтобы было спокойнее.

Сосредоточившись на конце зеркального коридора, девушка должна трижды сказать: Суженый-ряженый, покажись мне! Дальше остается смотреть в зеркало, пока в нем не появится образ жениха. Как только это произойдет, нужно сразу же сказать: Чур меня, быстро потушить свечи и включить свет.