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Водохреща 2022: коли освячують воду

17 Січня 2022, 17:25
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Водохреща 2022: коли освячують воду

Православні християни 19 січня 2022 року готуються святкувати Хрещення Господнє. У цей день багато людей відправляться до води, щоб зануритися у неї та набратися цілющої сили.

У день Хрещення Господнього християни звикли занурюватися у крижану воду. Це зцілює тіло, а вода забирає весь негатив.

Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща і навіть та, яка тече з водопроводу. Але найбільш потужну енергетику матиме вода під час початку літургії, яка пройде увечері 18 січня.

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За церковними правилами, воду починають святити після літургії. Після закінчення богослужіння 18 січня о 19 годині відбуватиметься освячення води. Але багаторічні дослідження показують, що абсолютно вся вода у цей період наділяється цілющими властивостями.

Освячення води відбувається регулярно в храмах, але саме йорданська вода має найбільшу силу. Вона може простояти 12 місяців, після чого втрачає свої властивості і починає псуватися.

Християни вірять, що в день Хрещення Господнього всі молитви будуть почутими і Бог винагородить їх за смиренність і віру в серці.

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Теги
Водохреща , Традиції Хрещення
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