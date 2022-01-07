Вітання з Різдвом 2022 у віршах

Різдво – християнське свято, яке відзначають 7 січня. Воно вважається сімейним, бо найчастіше у цей день люди збираються у колі сім’ї та насолоджуються гарним вечором та смачною різдвяною їжею. Вітання з Різдвом, зібрані Фактами ICTV, допоможуть вам поділитися своїм настроєм та привітати близьких людей, з якими не вдалося зустрітися.
Вітання з Різдвом у віршах
Нехай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом,
Здоров’я та щастя наповнять ваш дім,
І радість надовго оселиться в нім!
***
У Віфлеємі – у стайні на сіні –
Христос народився всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте,
Божому синові славу віддайте!
Слава на небі Богу Святому,
На землі спокій людського роду.
***
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я та щастя у вашій родині!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоби раділа вся ваша сім’я.
***
Ой, йшла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Син Божий народився! –
Усіх сповіщала.
***
Христос народився!
Нехай здоров’я з вами буде
Нехай вас гумор не забуде,
Нехай завжди вам буде щастя,
І від удачі не ховайтесь!
***
Вітаю з Різдвом!
Нехай удача входить у будинок,
І буде щастя там, здоров’я та любов.
І хай його ніколи не покинуть
Радість, посмішки та Бог.
***
Без кінця та краю
Таїнство Різдва.
Сію-посіваю
Зернами слова:
Щоб були здорові
В щасті, без тривог,
Щоб у вашому домі
Народився Бог!
Христос народжується!
***
Нехай Ангел береже всю вашу сім’ю,
Дарує радість, здоров’я та щастя.
І силу нехай дає вам Ісус
Подолати всі проблеми та нещастя!
***
Вечір різдвяний тихенько ступає,
Кожного зірка вечірня вітає.
Щастя в серці всім подарує,
Дзвіночок добра на вікні намалює.
***
Нехай від болю, сліз та смутку
Бережуть вас небеса,
Зірка славна Вифлеємська
Хай дарує чудеса.
***
Зі святом вас вітаємо
І від щирого серця бажаємо
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
***
У вечір Різдва Христового
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості, любові.
А в нагороду за терпіння
Бог дасть своє благословіння.
***
Різдво – пора чудес,
Різдво – пора дарунків.
З Різдвом! Нехай сьогодні з неба
Світять зірки особливо яскраво.
***
У світле свято Різдва
бажаю вам багато добра,
щоб сил було сповна,
щастя, радості, кохання,
здійснення заповітного бажання.
***
Нехай цей вечір стане чудовим,
Нехай виконуються заповітні бажання,
Тебе я вітаю з Різдвом,
Бажаю щастя, миру, процвітання.
Православне Різдво відзначається 7 січня, тоді як католицьке – 25 грудня. Цього дня народився Ісус Христос, його матір’ю стала Діва Марія. Вважається, що ввечері цього дня на небі з’явилася яскрава зірка, що привела до немовляти волхвів, які принесли йому дари, а першими з людей прийшли поклонятися пастухи.
У це свято зазвичай готують такі страви: борщ із пампушками, вареники, узвар, кутя, фарширована качка. Під час зустрічі, перед застіллям, усі щиро вітають одне одного зі святом, тому вітання з Різдвом Христовим, зібрані у цьому матеріалі, будуть дуже доречними.