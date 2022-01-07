Вітання з Різдвом 2022 у віршах

Різдво – християнське свято, яке відзначають 7 січня. Воно вважається сімейним, бо найчастіше у цей день люди збираються у колі сім’ї та насолоджуються гарним вечором та смачною різдвяною їжею. Вітання з Різдвом, зібрані Фактами ICTV, допоможуть вам поділитися своїм настроєм та привітати близьких людей, з якими не вдалося зустрітися.

Вітання з Різдвом у віршах

Нехай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом,

Здоров’я та щастя наповнять ваш дім,

І радість надовго оселиться в нім!

***

У Віфлеємі – у стайні на сіні –

Христос народився всім на спасіння!

Люди, радійте, Христа вітайте,

Божому синові славу віддайте!

Слава на небі Богу Святому,

На землі спокій людського роду.

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я та щастя у вашій родині!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоби раділа вся ваша сім’я.

***

Ой, йшла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Син Божий народився! –

Усіх сповіщала.

***

Христос народився!

Нехай здоров’я з вами буде

Нехай вас гумор не забуде,

Нехай завжди вам буде щастя,

І від удачі не ховайтесь!

***

Вітаю з Різдвом!

Нехай удача входить у будинок,

І буде щастя там, здоров’я та любов.

І хай його ніколи не покинуть

Радість, посмішки та Бог.

***

Без кінця та краю

Таїнство Різдва.

Сію-посіваю

Зернами слова:

Щоб були здорові

В щасті, без тривог,

Щоб у вашому домі

Народився Бог!

Христос народжується!

***

Нехай Ангел береже всю вашу сім’ю,

Дарує радість, здоров’я та щастя.

І силу нехай дає вам Ісус

Подолати всі проблеми та нещастя!

***

Вечір різдвяний тихенько ступає,

Кожного зірка вечірня вітає.

Щастя в серці всім подарує,

Дзвіночок добра на вікні намалює.

***

Нехай від болю, сліз та смутку

Бережуть вас небеса,

Зірка славна Вифлеємська

Хай дарує чудеса.

***

Зі святом вас вітаємо

І від щирого серця бажаємо

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

***

У вечір Різдва Христового

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості, любові.

А в нагороду за терпіння

Бог дасть своє благословіння.

***

Різдво – пора чудес,

Різдво – пора дарунків.

З Різдвом! Нехай сьогодні з неба

Світять зірки особливо яскраво.

***

У світле свято Різдва

бажаю вам багато добра,

щоб сил було сповна,

щастя, радості, кохання,

здійснення заповітного бажання.

***

Нехай цей вечір стане чудовим,

Нехай виконуються заповітні бажання,

Тебе я вітаю з Різдвом,

Бажаю щастя, миру, процвітання.

Православне Різдво відзначається 7 січня, тоді як католицьке – 25 грудня. Цього дня народився Ісус Христос, його матір’ю стала Діва Марія. Вважається, що ввечері цього дня на небі з’явилася яскрава зірка, що привела до немовляти волхвів, які принесли йому дари, а першими з людей прийшли поклонятися пастухи.

У це свято зазвичай готують такі страви: борщ із пампушками, вареники, узвар, кутя, фарширована качка. Під час зустрічі, перед застіллям, усі щиро вітають одне одного зі святом, тому вітання з Різдвом Христовим, зібрані у цьому матеріалі, будуть дуже доречними.