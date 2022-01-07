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Вітання з Різдвом 2022 у віршах

7 Січня 2022, 06:43
Олександра Бабенко редакторка розділу Lifestyle
Вітання з Різдвом 2022 у віршах

Різдво – християнське свято, яке відзначають 7 січня. Воно вважається сімейним, бо найчастіше у цей день люди збираються у колі сім’ї та насолоджуються гарним вечором та смачною різдвяною їжею. Вітання з Різдвом, зібрані Фактами ICTV, допоможуть вам поділитися своїм настроєм та привітати близьких людей, з якими не вдалося зустрітися.

 Вітання з Різдвом у віршах

 Нехай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

 Зігріє вам серце різдвяним теплом,

 Здоров’я та щастя наповнять ваш дім,

 І радість надовго оселиться в нім!

 ***

 У Віфлеємі – у стайні на сіні –

 Христос народився всім на спасіння!

 Люди, радійте, Христа вітайте,

 Божому синові славу віддайте!

 Слава на небі Богу Святому,

 На землі спокій людського роду.

 ***

 Нехай вам засяють різдвяні вогні!

 Здоров’я та щастя у вашій родині!

 Бажаю, щоб завжди робота була,

 І щоби раділа вся ваша сім’я.

 ***

 Ой, йшла Колядка

 Вулицями в місті,

 У стрічках сріблястих,

 У світлому намисті.

 Іскорки веселі

 На сніг розсипала,

 Син Божий народився!  –

 Усіх сповіщала.

 ***

 Христос народився!

 Нехай здоров’я з вами буде

 Нехай вас гумор не забуде,

 Нехай завжди вам буде щастя,

 І від удачі не ховайтесь!

 ***

 Вітаю з Різдвом!

 Нехай удача входить у будинок,

 І буде щастя там, здоров’я та любов.

 І хай його ніколи не покинуть

 Радість, посмішки та Бог.

 ***

 Без кінця та краю

 Таїнство Різдва.

 Сію-посіваю

 Зернами слова:

 Щоб були здорові

 В щасті, без тривог,

 Щоб у вашому домі

 Народився Бог!

 Христос народжується!

 ***

 Нехай Ангел береже всю вашу сім’ю,

 Дарує радість, здоров’я та щастя.

 І силу нехай дає вам Ісус

 Подолати всі проблеми та нещастя!

 ***

 Вечір різдвяний тихенько ступає,

 Кожного зірка вечірня вітає.

 Щастя в серці всім подарує,

 Дзвіночок добра на вікні намалює.

 ***

 Нехай від болю, сліз та смутку

 Бережуть вас небеса,

 Зірка славна Вифлеємська

 Хай дарує чудеса.

 ***

 Зі святом вас вітаємо

 І від щирого серця бажаємо

 Щасливого Різдва

 І на весь рік добра!

 ***

 У вечір Різдва Христового

 бажаю щастя вам простого.

 Надії, радості, любові.

 А в нагороду за терпіння

 Бог дасть своє благословіння.

 ***

 Різдво – пора чудес,

 Різдво – пора дарунків.

 З Різдвом! Нехай сьогодні з неба

 Світять зірки особливо яскраво.

 ***

 У світле свято Різдва

 бажаю вам багато добра,

 щоб сил було сповна,

 щастя, радості, кохання,

 здійснення заповітного бажання.

 ***

 Нехай цей вечір стане чудовим,

 Нехай виконуються заповітні бажання,

 Тебе я вітаю з Різдвом,

 Бажаю щастя, миру, процвітання.

Православне Різдво відзначається 7 січня, тоді як католицьке – 25 грудня. Цього дня народився Ісус Христос, його матір’ю стала Діва Марія. Вважається, що ввечері цього дня на небі з’явилася яскрава зірка, що привела до немовляти волхвів, які принесли йому дари, а першими з людей прийшли поклонятися пастухи.

У це свято зазвичай готують такі страви: борщ із пампушками, вареники, узвар, кутя, фарширована качка. Під час зустрічі, перед застіллям, усі щиро вітають одне одного зі святом, тому вітання з Різдвом Христовим, зібрані у цьому матеріалі, будуть дуже доречними.

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