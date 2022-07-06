Ивана Купала – праздник, который издавна ценился нашими предками. В этом году Ивана Купала отмечают в четверг, 7 июля.

Говорят, что ночь с 6 на 7 июля имеет особую энергетику, поэтому верят, что именно в это время можно получить ответ на свои самые сокровенные вопросы и желания. К примеру, вы можете узнать судьбу вашей будущей любви. Поэтому мы подготовили подборку гаданий на любовь на праздник Купала.

Гадание на папоротнике

Именно папоротник считается одним из основных символов праздника. Поэтому неудивительно, что с этим растением и связано одно из основных гаданий на Купала. Правда, подойдет оно тем, кто сейчас сомневается между двумя парнями. Для того, чтобы понять, с кем лучше строить дальнейшую жизнь, возьмите две веточки папоротника, пометьте их разными лентами, ведь они должны символизировать личности ребят, между которыми вы выбираете. Ночью 6 июля выйдите к ближайшей реке или озеру и опустите обе веточки на дно воды. А тогда остается следить за тем, какая веточка вынырнет быстрее – тот парень, чья веточка выплывет быстрее, и будет вашей судьбой.

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Гадания на ромашке

Да-да, именно ромашка пригодится для последующего гадания. Оно, кстати, подойдет тем, кто сейчас уже находится в отношениях и желает узнать дальнейшую судьбу отношений. Итак, возьмите два цветка ромашки, один будет символизировать девушку, а другой — ее любимого. Тогда положите их опять же в воду, а затем следите за поведением цветков. Если ромашки будут плыть вместе, то ваши отношения будут счастливыми и вы будете вместе, а если цветки будут плыть отдельно — ваши отношения тоже распадутся.

Гадание на воске

Возьмите свечу и зажгите ее, воск же вылейте в сосуд с водой. После этого наблюдайте за происходящим с воском. Ведь фигуры, которые будут образовываться, и будут символизировать вашу дальнейшую любовную жизнь.

Если воск будет в форме свечи или круга – ждите свадьбы в этом году.

Воск в форме сердца – ждите новой любви.

Форма цветка говорит о новом поклоннике.

А фигура человека будет символизировать крепкую дружбу с новым знакомым.

Гадание с венком

Венок – еще один известный символ праздника. В Купальскую ночь вместе с подругами соберитесь вместе на природе и сплетите венки. Тогда же бросьте их на воду и следите за их поведением – если венок далеко отплывет, то вас ждет счастливая любовная жизнь.

Если венок сразу тонет – то, к сожалению, придется еще подождать своего счастья.

Если же ваш венок отплывет дальше других венков, то вы станете самой счастливой среди подруг.

Гадание на корне

Ночью с 6 на 7 июля выйдите в поле или лес и вырвите левой рукой любое увиденное растение. Важно вырвать растение с корнем! Ведь именно он расскажет вам, каким будет ваш суженный.

Если корень будет толстый – ваш мужчина будет богат.

Короткий и толстый скажет вам о том, что будущий муж будет суровым и богатым, хоть и скупым.

Длинный и ровный корень расскажет о том, что будущий муж будет спокойным и хорошим.