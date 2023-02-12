Уже в кінці лютого віряни відзначать Прощену неділю. У народі цей день також називають Сиропуст.

Щорічно дата святкування різна, оскільки припадає на останній день масляного тижня, який в 2023 році з 20 по 26 числа і перед початком Великого посту. Цього року воно припадає на 26 лютого.

Кожне свято має свої особливості, серед яких є і обряди, Прощена неділя – не виняток, а її назва вже говорить сама за себе. Факти ICTV вирішили детальніше розповісти вам про те, які традиції існують на Прощену неділю, щоб ви змогли з ними ознайомитись. Можливо, дізнаєтеся щось нове.

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Найголовніша традиція свята – просити прощення у знайомих і рідних за всі образи, що накопичилися за рік. Також потрібно приймати вибачення у всіх, хто просить їх у вас.

Часто в цей день всі родичі збиралися вдома у найстаршого члена родини, там вони одне одному кланялися, обіймалися і просили вибачення за всі гріхи. При цьому потрібно говорити: – Прости мене, якщо зможеш, у відповідь: – Бог простить, і я прощаю.

За необхідності в цей день можна сповідатися. Існує традиція – відвідувати могили померлих рідних, перед якими теж варто вибачитися за все, що могло їх образити.

В останній день Масляної необхідно спалювати опудало, таким чином в народі закликали весну, прощаючись із зимою. Зазвичай в цей день їдять вареники, а також всю приготовлену їжу в будинку варто доїсти або роздати нужденним.