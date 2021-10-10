11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. Він був введений з метою звернути увагу на соціальні проблеми, нерівність і незахищеність, з якими стикаються діти жіночої статі в різних країнах.
Зазвичай в цей день проходять різні заходи, а також лунають приємні слова в сторону дівчаток. Факти ICTV підготували яскраві привітання з Міжнародним днем дівчаток у листівках і СМС, щоб ви змогли їх привітати.
Привітання з Міжнародним днем дівчаток у листівках
Привітання з Міжнародним днем дівчаток у СМС
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З гарними і милими!
Нехай ростуть щасливими,
Як зорі ясні, світлими,
Як сонечка, красивими!
Оберігайте від біди
Ви крихіток ласкавих,
І нехай життя їх будуть
Дивними казками!
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День дівчаток міжнародний
Ми відзначимо чудово,
Разом з сонцем встаньмо рано
Загадаємо бажання:
Щоб любові вистачало,
Й радості було не мало!
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З Днем дівчаток сьогодні,
дорогих привітаємо наших,
нехай перспективи ваші
з кожним роком будуть краше.
У день ваш щиро бажаємо:
любові, доброти і від рідних — ласки,
і хай суму в житті не буває
хай воно буде казкою.
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У День дівчаток міжнародний,
бажаю жити вам добротно!
Бажаю в усе класне вбратися,
і бажаю вашим бажанням збуватися.
Щоб натхнення на все вистачило,
а суму в житті не бувало!
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З нагоди Міжнародного дня дівчат,
моє привітання приймай!
І будь завжди вільна,
про свої права не забувай!