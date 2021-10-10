11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. Він був введений з метою звернути увагу на соціальні проблеми, нерівність і незахищеність, з якими стикаються діти жіночої статі в різних країнах.

Зазвичай в цей день проходять різні заходи, а також лунають приємні слова в сторону дівчаток. Факти ICTV підготували яскраві привітання з Міжнародним днем дівчаток у листівках і СМС, щоб ви змогли їх привітати.

Привітання з Міжнародним днем дівчаток у листівках

Привітання з Міжнародним днем дівчаток у СМС

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З гарними і милими!

Нехай ростуть щасливими,

Як зорі ясні, світлими,

Як сонечка, красивими!

Оберігайте від біди

Ви крихіток ласкавих,

І нехай життя їх будуть

Дивними казками!

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День дівчаток міжнародний

Ми відзначимо чудово,

Разом з сонцем встаньмо рано

Загадаємо бажання:

Щоб любові вистачало,

Й радості було не мало!

***

З Днем дівчаток сьогодні,

дорогих привітаємо наших,

нехай перспективи ваші

з кожним роком будуть краше.

У день ваш щиро бажаємо:

любові, доброти і від рідних — ласки,

і хай суму в житті не буває

хай воно буде казкою.

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У День дівчаток міжнародний,

бажаю жити вам добротно!

Бажаю в усе класне вбратися,

і бажаю вашим бажанням збуватися.

Щоб натхнення на все вистачило,

а суму в житті не бувало!

***

З нагоди Міжнародного дня дівчат,

моє привітання приймай!

І будь завжди вільна,

про свої права не забувай!