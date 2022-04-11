Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато громадян нашої країни були змушені виїхати за кордон. Більшість обрала як тимчасовий прихисток Польщу.

Незабаром наші сусіди, як і всі інші християни, відзначатимуть світле свято — Великдень. Тому якщо ви застанете його в Польщі, краще заздалегідь ознайомитися з традиціями святкування.

Коли відзначають Великдень 2022 в Польщі

Оскільки більшість поляків є католиками, то і Великдень вони святкують за григоріанським календарем. У 2022 році він відзначається 17 квітня.

Традиції святкування Великодня 2022 в Польщі

Великдень у Польщі називають Święta Wielkanocne. Передує цьому довгоочікуваному релігійному святу сорокаденний піст.

Підготовка до Великодня починається ще задовго до самого свята – з Попелястої середи (Dies Cinerum). Цього дня після молитви у костелі людям на лоб наносять хрест за допомогою освяченої золи.

Далі йде Жирний четвер. Цього дня поляки намагаються з’їсти всі запаси з льохів, щоб під час посту нічого не спокушало.

Потім починається піст, якого дотримуються більш релігійні люди.

В останню неділю перед Великоднем відзначається Пальмова неділя (Palmowa niedziela).

З цього періоду і до Страсної суботи триває найсуворіший піст.

У п’ятницю в містах можуть проходити хресні ходи, тож деякі вулиці перекриті. У суботу, напередодні Великодня, поляки відвідують костел та освячують кошик (święconki) із продуктами.

Що має бути у великодньому кошику 2022 в Польщі

У кожному кошику-священці має бути не менше семи продуктів:

традиційна випічка – великодні “баби”, мазурки, кекси;

домашня ковбаса;

сир;

сіль;

хрін;

хліб, мед, перець;

яйця.

Після освячення кошик відносять додому, де він зберігається до настання Великодня.

Як святкують Великдень 2022 в Польщі

Після святкової служби зранку поляки сідають за стіл. У його центр ставлять продукти з корзини-священки, яку освятили в суботу.

Цього дня заведено бажати щасливого Великодня.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! – Веселого свята Великодня!

Wesołego Alleluja! — Веселого Алілуя!

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych! — Здорового, радісного та веселого Великодня!

Wesołych Świąt! – Зі святом! – Веселих свят!

Wesołego jajka! – Веселого яйця!

W koszyku – obfitości, w serduszku – miłości, w jajkach – niespodzianek, w Dyngusa – wody dzbanek. – У кошику – достатку, у серцях – любові, в яйцях – сюрпризів, на дингус – води глечик.

Символом релігійного свята, як і багато де, є крашанки. Так, ті, хто сидить за столом, влаштовують ними “бої”. Присутні по черзі стукають торцями фарбованих яєць – у кого воно залишиться не розбитим до кінця “бою”, той виграв.

Існує ще один символ Великодня в католиків – великодній кролик. Вигаданий персонаж, який приходить у ніч перед святом та ховає фарбовані чи шоколадні яйця для дітей. Завдання – знайти їх.

Що їдять на Великдень 2022 у Польщі

Традиційна страва – журек (суп), біла ковбаса, шинка, яйця та хрін. З солодкого їдять паску з дріжджового тіста, торт із сиру та мазурки.

Також господині випікають польські великодні “бабки” – паски, верх яких покривають глазур’ю, збитими білками та різною присипкою. Цей процес довгий, і займатись ним повинні тільки жінки.

Подають на стіл і мазурки – солодкі коржі, які прикрашають шоколадом, горіхами, фруктами та ягодами.

Взагалі стіл на Великдень – різноманітний та багатий.

Другий день Великодня 2022 в Польщі

Другий день Великодня в Польщі називають Мокрим понеділком (Śmigus-Dyngus). У цей період заведено бити навколишніх гілками (наприклад, верби), які освятили в Пальмову неділю. Також діти ходять по домівках і випрошують частування.

Ба більше, в Мокрий понеділок вас можуть облити водою – кинути водяну бомбу, оббризкати чи вилити відро води на голову. Це весела традиція, однак лише тоді, коли дозволяє погода.

Великдень у Польщі — барвисте та цікаве свято. Деякі традиції відрізняються від тих, до яких звикли українці, а деякі багато в чому схожі. У будь-якому разі, якщо ви вже опинилися в сусідній країні, то необхідно вивчити традиції та долучитися до них.