Топ-10 сексуальних костюмів на Хеловін 2021

Хочете виглядати на Хеловін 2021 не лише жахливо красиво, але й привабливо для протилежної статі? Для цього потрібно надягнути оригінальний костюм, який вразить всіх.

Образи відьми, Малефісенти з однойменного фільму з Анджеліною Джолі у головній ролі, нареченої, піратки, Медузи Горгони та інші сексуальні костюми на Хеловін 2021 – далі у добірці Фактів ICTV.

Відьма

Для такого образу вам знадобляться чорна сукня, ботфорти, капелюх та капронові колготки. Для прикраси можна купити штучні чорні квіти, які додадуть антуражу зовнішньому вигляду.

Не варто забувати й про макіяж – підвести очі чорними блискучими тінями та нафарбувати губи. Хоча можна спробувати поекспериментувати та вибрати демонічний грим.

Демониця

На верх надягаємо чорну кофту з відкритим плечем, а на низ – спідницю на см 5-10 вище колін. Як взуття краще використовувати ботфорти, хоча витончені чорні черевики теж підійдуть.

Найголовніша деталь образу – білий грим з підведеними очима та іншими елементами. Зробіть об’ємний пучок та прикрасьте волосся червоними квітами.

Піратка

Якщо хочете стати чарівним піратом, тоді надягніть чорний корсет, чорні штани, тематичний капелюх та мереживну пов’язку на руку (або декоративний гак).

На обличчя можна нанести демонічний грим або зробити більш акуратний макіяж, що підкреслює жіночність. Для прикраси – чорний ланцюжок на грудях.

Гесіона

Цей образ дуже простий – чорна сукня, капронові колготи, мініатюрні черевики та вінок на голову. Як доповнення можна надягнути зверху червоний кардиган.

Макіяж тут грає найголовнішу роль – наносимо білий грим, робимо акцент на очі, прикрашаємо лоб та підборіддя візерунками квітів.

Середньовічна дама

Такий образ зібрати не просто, проте від цього він виглядає не менш шикарно. Знадобиться корсет, шкіряні шорти, мереживні колготи та капелюх, коричневе взуття на невеликих підборах. Для прикраси – шкіряні рукавички, сигара та інші тематичні елементи.

Волосся потрібно зібрати у грецьку косу та скрутити під капелюх. Якщо не хочеться носити вишукані зачіски, тоді просто зробіть кучері. Макіяж – максимально натуральний, хоча можна і поекспериментувати.

Малефісента

У цьому образі ви відчуєте себе справжньою Анджеліною Джолі у ролі Малефісенти. Наряд доволі простий – чорна кофта з відкритими плечима, спідниця або шкіряні штани на вибір, ботфорти або взуття на підборах.

Зробити такі роги можна за допомогою укладання – прикласти на маківку бублик та обвити волосся навколо нього, закріплюючи невидимкою та лаком. Макіяж – червоно-чорні блискучі тіні та губи такого самого кольору.

Німфа

Хочете стати незрівнянною німфою, яка підкорює чоловічі серця? Цей костюм на Хеловін складається з чорного топа та спідниці з розрізом на нозі. Взуття потрібно підібрати у тон – краще надягнути ботфорти або маленькі черевики.

Коричневі роги можна придбати у тематичному магазині або на AliExpress. Для макіяжу використовуємо чорну підводку та помаду такого ж кольору.

Наречена

Якщо хочеться надягнути щось світлішого кольору, тоді вам підійде костюм нареченої на Хеловін. Для повноцінного образу потрібні біла мереживна сукня та фата. Краще надягнути підбори, але також підійдуть ботфорти та черевики.

Потрібно зробити максимально демонічний грим – нанести білий тон на все обличчя та виділити чорною фарбою очі, губи та вилиці.

Вуду

Надягніть чорне боді, капронові колготи з цікавим візерунком та ботфорти. Для прикраси – корона на голові, вінок з квітами або інший тематичний елемент.

Для гриму можна використовувати червоні, білі, чорні, сірі та інші відтінки на вибір. За бажанням – накрутити волосся, зібрати в косу або залишити розпущеним.

Медуза Горгона

Для костюма Медузи Гордони знадобиться корсет та спідниця оливкових кольорів. Для прикраси – великий обруч зі зміями, кольє-чокер або підвіска з овальними елементами, браслет у вигляді змії.

На обличчі потрібно зробити грим “лушпиння”, прикрасивши камінням золотистого кольору. Для більшого антуражу можна одягнути слейв-браслет на руку в формі кисті рук скелета або інший.