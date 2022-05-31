Відтепер щороку 28 липня українці відзначатимуть День української державності. За затвердження офіційного свята проголосували 257 депутатів Верховної Ради на черговому засіданні 31 березня.

Згідно із законопроєктом № 5864, День української державності вважатиметься вихідним, цьогоріч він припадає на четвер.

Як повідомляється у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

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Нагадаємо, що указ про День української державності президент Володимир Зеленський підписав 24 серпня 2021 року.

За його словами, дуже символічно відзначати це свято в День Хрещення Русі-України. Зеленський наголосив, що ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому.