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В Украине появится новый праздник: когда будут отмечать День государственности

31 мая 2022, 15:46
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
прапор України
Источник: Depositphotos

Теперь ежегодно 28 июля украинцы будут отмечать День украинской государственности. За утверждение официального праздника проголосовали 257 депутатов Верховной Рады на очередном заседании 31 марта.

Согласно законопроекту № 5864, День украинской государственности будет считаться выходным, в этом году он приходится на четверг.

Как сообщается в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

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Напомним, что указ о Дне украинской государственности президент Владимир Зеленский подписал 24 августа 2021 года.

По его словам, очень символично отмечать этот праздник в День Крещения Руси-Украины. Зеленский подчеркнул, что мы наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад.

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