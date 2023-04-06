Сповідь – одна зі Святих Тайн, у якій на людину сходить велика Божа благодать та відпускаються гріхи. Особливо в період Великого посту, церква радить вірянам сповідатись хоча б один раз.

Як правильно сповідатися та як підготуватися до сповіді, дізнавалися Факти ICTV.

Як підготуватися до сповіді?

Священник Української Греко-Католицької церкви отець Михайло Лозанчин зазначає, що сповідь – це зустріч з Богом, тому люди мають йти сповідатись, аби розповісти Всевишньому про конкретний відрізок свого життя.

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Аби якісно підготуватися до сповіді людина має спершу усвідомити свої гріхи. Адже саме з цього починається покаяння.

– Найважливішим аспектом підготовки є Іспит Сумління, або Іспит Совісті. Ви маєте задати собі питання: За що я маю просити прощення? Яким є моє життя перед Богом? Що я маю визнати на сповіді? – каже отець Михайло.

Спершу потрібно пригадати найбільші гріхи, пристрасті та пороки, з якими потрібно боротися в першу чергу. Вони повинні бути предметом постійного покаяння та боротьби.

Також варто примиритися з усіма близькими людьми, попросити пробачення та пробачити їх.

Підготовка до сповіді має відбуватися в постійних молитвах та перебуванні на самоті для міркування про свої гріхи. Також допоможе читання духовних книг та дотримування посту.

– Якщо ви нерегулярно відвідуєте храм та не постите у середу, п’ятницю та встановлені Церквою багатоденні пости, необхідно перед сповіддю не менше трьох днів попостувати.

Якщо ви плануєте сповідатись вперше, то обовʼязково скажіть про це священнику. Він розповість вам, як сповідатися правильно та зможе приділити більше часу й уваги.

Як правильно сповідатися?

Отець Валерій Сиротюк зазначає, що свята тайна покаяння – це єдина можливість очистити християнську душу від гріха та примиритися з Богом.

Священник додає, що є три обовʼязкові умов, які потрібно виконати вдома перед сповіддю:

Пригадати свої свідомі гріхи – у цьому вам допоможе совість. Щоб збагнути усі свої гріхи, можна уважно прочитати 10 заповідей, та подумати над ними, згадавши своє життя. Збудити в собі щирий жаль за скоєні гріхи. Дати тверду обіцянку собі та Богу, що більше не будете скоювати гріхи.

– Це можна зробити вдома. Після виконання трьох умов, можна йти до Бога – у церкву чи храм, – радить отець Валерій.

У церкві проходить наступний етап сповіді: знайдіть священника чи єпископа та скажіть його про своє бажання сповідатись.

– Запам’ятайте, кожен священник – це твій друг, помічник, адвокат, твій духівник. Тому священник на сповіді допоможе вам знайти внутрішню відвагу та розкаяння. Лише прийдіть до церкви, – каже отець Валерій.

Священник радить не зважати на сором чи страх, адже це нормальні почуття для тих, в кого є совість. Потрібно просто звернутися до духівника та почати розповідати про усі скоєні гріхи, за які вам соромно!

Наприкінці сповіді ви маєте сказати священнику: – “Отче, тепер тебе прошу про науку та про відпущення гріхів”. Священник скаже вам стосовно ваших гріхів та надасть священну Науку, яку ви маєте уважно послухати.

Потім отець надасть вам покуту, тобто молитви, які ви маєте прочитати за свої гріхи. До речі, це можуть не лише молитви, а й порада зробити добрий вчинок.

На завершення священник прочитає молитву розгрішення.

Навіщо сповідатися?

Сповідь — це відкриття своїх гріхів перед Богом у присутності священника, а каяття — це усвідомлення власних гріхів і бажання їх виправити.

Сповідь та каяття — це дві складові примирення з Богом. Сам Господь дав владу Своїм учням відпускати гріхи та казав: – Що зв’яжете на землі, буде зв’язаним на небі. А що розрішите на землі, буде розрішеним на небі.

Коли людина готується до сповіді, вона згадує усі гріхи, погані вчинки та думки. І головним тут є відчуття провини перед Богом.

Аби жити з вільним серцем та душею, отримати пробачення від Господа люди мають сповідатися! Адже сповідь – результат усвідомлення власної недосконалості, небажання жити з гріхом.

Справжнє пробачення від Господа настане лише за умови щирого та вільного наміру людини сповідатись.