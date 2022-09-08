11 вересня православні та греко-католики відзначають свято Усікновення глави Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі (в народі – Головосік).
У цей день найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відрубали голову за наказом царя Ірода. Православна церква вважає це свято великим.
Чи можна працювати 11 вересня – дізнавалися Факти ICTV.
Про свято Усікновення глави Іоанна Предтечі
11 вересня православні християни відзначають день пам’яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
Саме він передбачив пришестя Месії та хрестив Ісуса Христа у водах ріки Йордан. Відомо, що проповідь християнства Іоанна Предтечі була нетривалою. Він розказав людям про прихід Спасителя.
Відрубали голову пророку за наказом царя Ірода. Справа у тому, що Іоанн засуджував царя за неправедне життя, тому його і зненавиділа дружина брата Ірода Іродіада.
Під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання.
Іродіада підмовила доньку, тому дівчина забажала подати їй на блюді голову Іоанна. Саме так і було вбито Хрестителя Господнього.
Чи можна працювати 11 вересня
Працювати та займатися домашніми справами у день пам’яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна заборонено.
Наші предки завжди відкладали будь-яку роботу на інший день. Оскільки свято вважають великим, порпатись на городі чи виконувати іншу роботу не можна.
Тим хто має свою хату та земельну ділянку теж доведеться почекати з роботою, адже працювати на городі 11 вересня (копати картоплю, збирати помідори чи огірки, рвати бур’ян) теж заборонено.
На день пам’яті Іоанна Хрестителя також не рекомендовано затівати прибирання у хаті чи щось лагодити. 11 вересня – хороший день спокійно відпочити від хатніх клопотів.
Чого ще не можна робити 11 вересня:
- Віряни мають дотримуються суворого посту. Тому у день свята заборонено їсти рибу, м’ясо та молочні продукти. Дозволено готувати тільки пісні страви або не їсти зовсім.
- Аби у домі завжди водилися грошенята, у цей день не можна їсти чи різати капусту.
- Вживати фрукти та овочі, які нагадують форму голови або мають червоний сік, теж заборонено.
- У цей день не можна користуватися гострими предметами та різати ножем. Хліб можна ламати руками, але не різати ножем.
- Не прийнято пити будь-які напої червоного кольору.
- Заборонено сваритися, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна.
- Також не можна працювати та займатися домашніми справами.
- Не можна подавати до столу страви на блюді, адже голову святого подали Саломеї саме так.
- Категорично заборонено влаштовувати гучні вечірки, танцювати чи співати.