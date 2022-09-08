11 вересня православні та греко-католики відзначають свято Усікновення глави Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі (в народі – Головосік).

У цей день найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відрубали голову за наказом царя Ірода. Православна церква вважає це свято великим.

Чи можна працювати 11 вересня – дізнавалися Факти ICTV.

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Про свято Усікновення глави Іоанна Предтечі

11 вересня православні християни відзначають день пам’яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Саме він передбачив пришестя Месії та хрестив Ісуса Христа у водах ріки Йордан. Відомо, що проповідь християнства Іоанна Предтечі була нетривалою. Він розказав людям про прихід Спасителя.

Відрубали голову пророку за наказом царя Ірода. Справа у тому, що Іоанн засуджував царя за неправедне життя, тому його і зненавиділа дружина брата Ірода Іродіада.

Під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання.

Іродіада підмовила доньку, тому дівчина забажала подати їй на блюді голову Іоанна. Саме так і було вбито Хрестителя Господнього.

Чи можна працювати 11 вересня

Працювати та займатися домашніми справами у день пам’яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна заборонено.

Наші предки завжди відкладали будь-яку роботу на інший день. Оскільки свято вважають великим, порпатись на городі чи виконувати іншу роботу не можна.

Тим хто має свою хату та земельну ділянку теж доведеться почекати з роботою, адже працювати на городі 11 вересня (копати картоплю, збирати помідори чи огірки, рвати бур’ян) теж заборонено.

На день пам’яті Іоанна Хрестителя також не рекомендовано затівати прибирання у хаті чи щось лагодити. 11 вересня – хороший день спокійно відпочити від хатніх клопотів.

Чого ще не можна робити 11 вересня: