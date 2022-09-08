11 сентября православные и греко-католики отмечают праздник Усекновения главы Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи (в народе – Головосек).

В этот день ближайшем предшественнику Иисуса Христа, предсказавший его приход и крестил Мессию, отрубили голову по приказу царя Ирода. Православная церковь считает этот праздник великим.

Можно ли работать 11 сентября — узнавали Факты ICTV.

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О празднике Усекновения главы Иоанна Предтечи

11 сентября православные христиане отмечают день памяти казни Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Именно он предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Известно, что проповедь христианства Иоанна Предтечи была непродолжительной. Он рассказал людям о приходе Спасителя.

Отрубили голову пророку по приказу царя Ирода. Дело в том, что Иоанн осуждал царя за неправедную жизнь, поэтому его и возненавидела жена брата Ирода Иродиада.

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько понравилась царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу.

Иродиада подговорила дочь, поэтому девушка пожелала подать ей на блюде голову Иоанна. Именно так и был убит Креститель Господня.

Можно ли работать 11 сентября

Работать и заниматься домашними делами в день памяти казни Предтечи и Крестителя Господня Иоанна запрещено.

Наши предки всегда откладывали любую работу на другой день. Поскольку праздник считают большим, копаться в огороде или выполнять другую работу нельзя.

Тем, кто имеет свой дом и земельный участок тоже придется повременить с работой, ведь работать на огороде 11 сентября (копать картофель, собирать помидоры или огурцы, рвать сорняк) тоже запрещено.

В день памяти Иоанна Крестителя также не рекомендуется затевать уборку в доме или что-то чинить. 11 сентября — хороший день спокойно отдохнуть от домашних хлопот.

Чего еще нельзя делать 11 сентября: