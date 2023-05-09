9 травня вперше на державному рівні Україна відзначає День Європи. Раніше дата святкування припадала на третю суботу травня, а 9-го вшановували пам’ять і перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Встановити День Європи 9 травня вирішив президент України Володимир Зеленський, підписавши відповідний указ. У документі лідер держави зазначив, що тепер ми відзначатимемо це свято разом із державами Європейського Союзу.

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Володимир Зеленський пропонує перенести на 8 травня.

Чому День Європи святкують 9 травня

9 травня – не випадкова дата для святкування Дня Європи. Її обрали саме такою у зв’язку з річницею Декларації Шумана від 9 травня 1950 року.

Саму Раду Європи було створено 5 травня 1949 року, і спершу саме цей день у 1964 році обрали для святкування. Згодом, а саме в 1985 році, Європейським Союзом було обрано символи Ради Європи, зокрема прапор.

Однак лідери спільноти вирішили відзначати День Європи, спираючись на Декларацію Шумана, яка зумовила створення Європейського об’єднання вугілля і сталі між Францією та Німеччиною. Тоді ж 9 травня затвердили як День прапора ЄС.

Офіційно 9 травня Європейський парламент визнав святом у 2008 році.

Як цей день святкує Європа

9 травня День Європи святкують більшість країн, які є членами ЄС, деякі ж віддають перевагу даті 5 травня. Також відзначають цю подію і деякі сусідні країни, як-от Україна, Грузія, Казахстан та інші.

Це свято має політичний характер, а тому в багатьох країнах проходять заходи, присвячені ЄС. Вулиці країн, що входять до Європейського Союзу, прикрашають відповідними прапорами, а політики звертаються до громадян із відповідною промовою.

Влаштовуються тематичні ярмарки, змагання та інші різноманітні заходи. Громадяни країн ЄС віддають свою шану, виходячи на вулиці з прапорами, символічними значками тощо.